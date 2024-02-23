ЕС одобрил 13-й пакет санкций против РФ

Европейский Союз одобрил 13 пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, причастных к подрыву суверенитета Украины.

Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Отмечается, что Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры относительно 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Новые списки, согласованные сегодня, касаются прежде всего военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, в том числе участвующих в поставках вооружения из КНДР в Россию, а также членов судебной системы, местных политиков и лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей.

В целом ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются более чем на 2 тыс. физических и юридических лиц.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит по территории ЕС.

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в перечень тех, кто непосредственно поддерживает ВПК России в ее захватнической войне против Украины. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также товарам и технологиям, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Некоторые из этих организаций расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвовали в обходе торговых ограничений, другие являются российскими организациями, занимающимися разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для военно- промышленного комплекса России

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности путем добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих, в частности, увеличению российского промышленного потенциала, таких как электрические трансформаторы.

"Мы достигаем печальной отметки в два года с тех пор, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Европейский Союз продолжает давление на Россию. Сегодня мы усиливаем ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на другие организации в третьих странах, снабжающих оборудование, а также лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы остаемся единственными в своей решимости уничтожить российскую военную машину и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет", - прокомментировал главный дипломат ЕС Боррель.

Напомним, 21 февраля Европейский Союз согласовал свой 13-й пакет санкций против России. Пакет официально утвержден ко второй годовщине начала вторжения России в Украину 24 февраля.

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