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Экономика
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Байден обещает персональные санкции против Путина и более 500 объектов в РФ к годовщине полномасштабной войны

президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Соединенные Штаты планируют объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, юридических и физических лиц.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью Reuters.

По его словам, меры, предпринятые в партнерстве с другими странами, будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс и компании в третьих странах, облегчающие доступ России к товарам.

Адейемо заметил, что Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за войну и смерть лидера оппозиции Алексея Навального.

"Мы введем сотни санкций прямо здесь, в Соединенных Штатах, но важно помнить, что эти действия предпринимает не только Америка", - сказал Адейемо.

Этот пакет станет очередной из тысяч санкций против Москвы, объявленных Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения России в Украину в 2022 году.

"Санкции и экспортный контроль направлены на то, чтобы замедлить Россию, что усложнит ей ведение войны в Украине", - подчеркнул Адейемо.

Кроме того, президент США Джо Байден во время встречи с супругой Алексея Навального Юлией Навальной анонсировал персональные санкции против российского диктатора Владимира Путина.

Фото 2 — Байден обещает персональные санкции против Путина и более 500 объектов в РФ к годовщине полномасштабной войны

"Мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его (Навального — ред) смерть", — заявил Байден после встречи с вдовой и дочерью покойного политика.

Напомним, 21 февраля Европейский Союз одобрил свой 13 пакет санкций против России. Пакет будет официально утвержден ко второй годовщине начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Автор:
Светлана Манько