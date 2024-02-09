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Экономика
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США вводят новые санкции против российских бриллиантов

США вводят новые санкции против российских бриллиантов
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против российских бриллиантов в соответствии с соглашением стран "Большой семерки".

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Об этом говорится на сайте OFAC.

Первое решение OFAC предусматривает запрет на импорт непромышленных бриллиантов, добываемых в России, даже если они были обработаны в другой стране. Запрет вступит в силу с 1 марта для определенных категорий бриллиантов, а с 1 сентября будет расширен на другие категории.

Второе решение, согласно сообщению, запрещает импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, имеющих происхождение из России или импортированных из нее, начиная с 1 марта 2024 года.

Такие меры являются частью обязательств, взятых на себя странами G7 в декабре 2023 г., по введению ограничений на импорт бриллиантов, добытых в России. Министерство финансов США также сообщило, что вскоре опубликует дополнительные инструкции по этим решениям.

Также OFAC налагает санкции на четыре организации и одно судно, вовлеченные в схему нарушения ценового лимита на нефть в конце 2023 года.

"Сегодняшняя санкции против судов, нарушающих лимит цен на российскую нефть, должна служить постоянным предупреждением о том, что мы можем и будем принуждать к нарушению лимита. Кроме того, решимость OFAC помогает нам выполнить обязательства, взятые лидерами G7 в декабре по сокращению" доходов России от торговли бриллиантами", - говорится в сообщении.

Запрет на русские алмазы

Запрет на импорт российских алмазов является мерой "Большой семерки", которая заявила , что введет соответствующее ограничение до 1 января 2024 года. О запрете импорта бриллиантов уже   сообщала   Канада.

В начале этого года совет Европейского Союза ввел санкции против компании Алроса, которая является экспортером 90% российских алмазов, а также персональные санкции против генерального директора компании Павла Мариничева. На "Алросу" приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в 2,5 млрд. долларов.

Сообщается, что эти санкции дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций, принятый 18 декабря 2023 года в связи с агрессивной войной России против Украины.

Напомним, 18 декабря 2023 года Совет Евросоюза   приняла двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер   против России из-за ее вторжения в Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко