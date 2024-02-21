В ЕС одобрили 13-й пакет санкций против РФ

21 февраля Европейский Союз одобрил свой 13-й пакет санкций против России. Пакет будет официально утвержден ко второй годовщине начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС только дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС против России. Должен быть опубликован как раз к годовщине 24 февраля", - написал он.

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

Как пишет Reuters, в новом пакете в список будут добавлены почти 200 юридических и физических лиц, но никаких новых отраслевых мероприятий.

Отмечается, что Европейская комиссия не придала новые запреты на импорт российских товаров, чтобы успеть принять его ко второй годовщине вторжения в Украину.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как надеется, вызовет минимальные прения среди государств-членов, чтобы его быстро приняли.

12 пакет санкций ЕС против РФ

Предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России удалось принять 18 декабря.

Предыдущий пакет включал такие меры, как запрет на российские бриллианты, усиление импортно-экспортного контроля и усиление ограничений по обходу санкций из предыдущих пакетов.

ЕС также наложил запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из России, алмазы, экспортируемые из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против российских бриллиантов в соответствии с соглашением стран "Большой семерки".

Запрет на импорт российских алмазов является мерой "Большой семерки", которая заявила , что введет соответствующее ограничение до 1 января 2024 года. О запрете импорта бриллиантов уже сообщала Канада.

В свою очередь, Великобритания запретила импорт российских алмазов, алюминия, меди и никеля.

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