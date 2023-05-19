Британия запретила русские алмазы, алюминий, медь и никель

Великобритания объявила эмбарго на русские алмазы, металлы и военно-промышленный комплекс. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Соединенное Королевство сегодня, в день встречи чиновников G7 в Хиросиме, объявляет о запрете экспорта российских алмазов, который в 2021 году достигал 4 миллиардов долларов. Также не разрешается импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Великобритания также готовит новые индивидуальные санкции против 86 человек и компаний из военно-промышленного комплекса Путина и тех, кто привлечен к ключевым источникам дохода, таким как энергетика, металлы и морские перевозки.

«Мы собираемся сегодня в Хиросиме, городе, который является примером как ужасов войны, так и дивидендов мира. Мы должны удвоить наши усилия по защите ценностей свободы, демократии и толерантности как в Украине, так и здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе”, - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как напоминают в правительстве, чтобы взорвать военные усилия России, Великобритания ввела самый строгий пакет санкций На сегодняшний день применили санкции к более чем 1500 физическим и юридическим лицам, заморозив более 18 миллиардов фунтов стерлингов активов в Великобритании, а также наложили санкции товарами на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов.

Ранее журналисты рассказывали, что страны Большой семерки введут новые санкции в отношении бриллиантов, полученных от российской компании "Алроса".

Это может произойти 19-21 мая в ходе встречи в Японии. Ограничения будут касаться больших бриллиантов в один карат.

Известно, что на российскую "Алросу" приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в 2,5 млрд. долларов.

Ведь Россия нашла способ возобновить экспорт бриллиантов, несмотря на санкции.

США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.

Как стало известно ранее, Россия нашла способ обходить запрет на золото.

Малоизвестные компании в обход санкций помогают продавать российские слитки золота.

Фирмы наладили массовые поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.

ОАЭ стали основным новым направлением для русского золота. За шесть месяцев, до августа 2022 года, туда отправили более 500 миллионов долларов. Большинство покупателей находятся в Дубае, который уже давно является центром торговли драгоценными металлами между Востоком и Западом.

Санкции Большой семерки и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают компаниям, расположенным в них, торговать им в других странах. Но компаниям в других странах все еще разрешено работать с российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций, поэтому нет никаких предположений о нарушении каких-либо правил.