"Укрпочта" продала на аукционе подержанные авто: цена выросла на 60%

Распродажа старых автомобилей АО "Укрпочта" вызвала большой интерес в обществе. 30 апреля состоялось 7 аукционов в системе Prozorro. Продажи” на сумму 3281070 гривен, при стартовой цене 2049027. Рост цены на аукционе составил 60%.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Укрпочта" ответила на хейт за продажу подержанных автомобилей

Напомним, "Укрпочта" выставила на платформе Prozorro. Продажи 531 подержанный служебный автомобиль. После этого она столкнулась с валом критики в соцсетях.

"Кем нас только не называли в комментариях. Более того, мы это предполагали, потому что это же очень просто прийти и написать "лучше бы вы передали эти машины ВСУ". Объясняю - мы компания, у которой акционер – государство, и просто так передавать ничего не можем, – объяснил Смелянский.

В социальной сети X на странице "Укрпочты" также кратко ответили всем критикам:

Так, виставили гниле гівно на аукціон.

Ні, не йобнулись.

Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права.



Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон. — Укрпошта (@ukrposhta) April 30, 2024

"Мы показали, что тоже умеем писать, даже если кому-то может казаться, что такая коммуникация неформатна, нестандартна, недостойна «государственной компании» (а мы акционерное общество, поэтому нам можно). Мы уважаем другие мнения и право их высказать, но не уважаем невоспитанность, хамство и откровенное непонимание, как работает система", - прокомментировал Смилянский.

Он напомнил, что "Укрпочта" – акционерное общество, существующее на доходы, которые зарабатывает, а прибыль (налоги и дивиденды) перечисляет в бюджет, так как государство Украина владеет 100% акций компании.

Результаты аукциона

Как сообщил Смилянский, 30 апреля состоялось 7 аукционов на сумму 3 281070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе составил 60%.

"Как Вам "хлам"? Он, кстати, накапливался годами, и только после смены законов, такие продажи стали возможны. Это называется "эффективное использование государственного имущества". Не украли, не раздали (своим или не своим), а прозрачно продали на аукционе и сейчас эти средства вложим в развитие компании и подготовку к зиме", - отметил Смелянский.

Он добавил, что еще 3 аукциона на сумму 400 тысяч состоятся сегодня, 1 мая.

Как отметил Смелянский, "Укрпочта" выставит еще 500 автомобилей на аукцион и планирует распродать старые компьютеры.

"И в завершение. $175 миллионов дотаций получила Почта Польши от ЕС на 2024 год. Укрпочта готовится к сложной зиме, покупает дрова, печи, мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу там, где кроме нас никого нет и никого не будет. На это мы не получаем помощь от государства и, наоборот, будем пытаться платить больше налогов и дивидендов", - подытожил Смелянский.

"Укрпочта" увеличила доход на 1,3 млрд грн в 2023 году

Напомним, национальный почтовый оператор Украины отчитался об увеличении чистого дохода на 1,3 млрд грн в 2023 году. За прошлый год АО " Укрпочта" получило 11,6 млрд грн дохода, что на более чем 12% больше результатов 2022 года (10,3 млрд грн).

Кроме того, по сравнению с 2022 годом чистый убыток компании сократился почти на 37% и составляет 796 млн грн.

Также в 2023 году Укрпочта продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов, таких как обновление логистической инфраструктуры, автоматизация сети и усиление ее устойчивости к энергетическим и коммуникационным перебоям, модернизация автопарка и замена критических ИТ систем.