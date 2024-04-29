"Укрпочта" выставит на продажу более 500 единиц подержанного транспорта

АО "Укрпочта" обновляет автопарк и распродает 531 единицу устаревшего автотранспорта – легковые, грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, тракторы – на площадке "ProZorro. Продажи".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"Компании в этом году исполнилось 30 лет, поэтому на складах есть подержанные автомобили, которые пора поменять на современную технику", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что "Укрпочта" использует принцип эффективности в обращении с автотранспортом. Продажа техники, непригодной для выполнения текущих задач, позволяет не только получить дополнительный доход, но и сократить расходы на содержание подержанных авто и высвободить место для нового транспорта.

Что продает "Укрпочта"

Среди распродающейся техники в основном автомобили 90-х и 2000-х годов выпуска. Перечень содержит как иностранные автомобили (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так и производства постсоветских стран (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и другие).

Техника сгруппирована и продается лотами, включающими от 9 до 134 единиц автотранспорта. Лоты сформированы, в частности, по региональному критерию: по областям, где сейчас находятся автомобили. Начальная стоимость лота варьируется от 42 тысяч до 1,1 млн грн в зависимости от состояния и количества автомобилей в лоте.

Кому могут быть интересны такие аукционы

"По результатам предыдущих аукционов можно утверждать, что такой транспорт является предметом интереса автолюбителей и компаний занимающихся ремонтом автотехники", - сообщают в "Укрпочте".

Также он может заинтересовать волонтеров, ведь в списке есть техника, которую можно восстановить или извлечь необходимые комплектующие.

В частности, тракторы, прицепы и полуприцепы после восстановления могут использоваться для сельскохозяйственных нужд.

"Старая пословица говорит, что "почтальона кормят ноги". К счастью, в современном мире, мы полагаемся на технику", - отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он сообщил, что "Укрпочта" регулярно пополняет и обновляет свой автопарк, ведь от этого зависит не только скорость доставки клиентам, но и безопасность ее сотрудников.

По словам Смелянского, за последние пять лет средний возраст авто в использовании сократился более чем в 1,5 раза.

"Мы работаем во всех самых отдаленных уголках страны и на прифронтовых территориях, поэтому современный автотранспорт – это также залог того, что миллионы людей получают пенсии, социальные выплаты, лекарства и посылки. Средства, полученные от продажи старого транспорта, мы потратим, в частности, на то, чтобы обновлять автопарк", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Отмечается, что при оценке представленных конкурсных предложений будет применяться критерий высокой цены. Проведение аукционов согласовано Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Согласно законодательству отчуждение любого имущества компаний государственной формы собственности может осуществляться исключительно путем продажи на конкурентных началах – через биржи, на аукционе, по конкурсу.

В "Укрпочте" протестировали новое транспортное средство для почтальонов

Ранее сообщалось, что украинские разработчики создали прототип нового транспортного средства для почтальонов "Укрпочты". По словам Смелянского, у почтальонов становится меньше газет и писем, однако больше посылок. Поэтому велосипед уже становится не таким актуальным.

"Вместе с украинским производителем (ветеранский бизнес) разработали пилотную модель для почтальонов, которую тоже начинаем тестировать. Все тестирую лично", - написал Смелянский в telegram-канале.

Кроме того, украинские производители разработали прототип мобильного вагончика, который сможет заменить полноценное отделение "Укрпочты" при уничтожении последнего.