"Укрпочта" заняла 4 место в мире по качеству и скорости экспресс-доставки

АО “Укрпочта” получила бронзовую награду престижной премии EMS Performance Award 2023. Этой наградой отмечаются почтовые операторы, которые продемонстрировали высокие результаты в качестве предоставления услуг международной экспресс-доставки (Express Mail Service, EMS). ”Укрпочта” признана одной из лучших национальных почт в мире, предоставляющим эту услугу, заняв четвертую строчку в специальном рейтинге почтовых операторов из 192 стран мира.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

1 место в Европе

Среди победителей премии EMS Performance Award в этом году также почта Катара, которая разделила с "Укрпочтой" бронзовую награду, а также операторы Объединенных Арабских Эмиратов (серебро) и Омана (золото).

"Начинали мы в этом рейтинге в 2020 году, когда нам передали EMS от другой госструктуры на 182 месте из 187. А теперь, несмотря на войну и 0 работающих аэропортов, мы забрали бронзу в мире и 1 место в Европе, потому что уступили только страны Ближнего Востока (Оман и ОАЭ), которые имеют несколько иные финансовые ресурсы", - отметил Смелянский.

По его словам, этот международный рейтинг делает компания Delloite, поэтому купить или повлиять на него никто не способен.

Благодаря тесному и слаженному сотрудничеству "Укрпочты" с партнерами, среди которых DHL Global Match (UK), компания оптимизировала и сократила время отправки экспортных отправлений EMS в страны Европы, США, Канады, Латинской Америки и Австралии. Это один из критериев, согласно которому оценивается качество доставки отправлений EMS.

Смелянский напомнил, что "Укрпочта" доставляет посылки в 187 стран мира в 660 000 отделений в любом городе.

"Да, мы иногда теряем посылки и работаем над тем, чтобы этого было как можно меньше. Да, мы еще не так быстро доставляем по Украине, хотя через 3 месяца и эту проблему решим. Мы работаем, чтобы таких побед стало больше", - подчеркнул. Смелянский.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.