"Укрпошта" посіла 4 місце у світі по якості та швидкості експрес-доставки

АТ “Укрпошта здобула бронзову нагороду престижної премії EMS Performance Award 2023. Цією нагородою відзначаються поштові оператори, які продемонстрували високі результати в якості наданні послуг міжнародної експрес-доставки (Express Mail Service, EMS). ”Укрпошта" визнана однією з найкращих національних пошт у світі, хто надає цю послугу, посівши четверту сходинку в спеціальному рейтингу поштових операторів зі 192 країн світу.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

1 місце у Європі

Серед переможців цьогорічної премії EMS Performance Award також пошта Катару, яка розділила з Укрпоштою бронзову нагороду, а також оператори Об’єднаних Арабських Еміратів (срібло) та Оману (золото).

"Починали ми в цьому рейтингу у 2020 році, коли нам передали EMS від іншої держструктури на 182 місці з 187. А тепер, попри війну та 0 працюючих аеропортів, ми забрали бронзу у світі та 1 місце у Європі, бо поступились лише країнам Ближнього Сходу (Оману та ОАЕ), які мають трохи інші фінансові ресурси", - зауважив Смілянський.

За його словами цей міжнародний рейтинг робить компанія Delloite, тому купити чи вплинути на нього ніхто не здатен.

Завдяки тісній і злагодженій співпраці Укрпошти з партнерами, серед яких DHL Global Match (UK), компанія оптимізувала і скоротила час пересилання експортних відправлень EMS в країни Європи, США, Канади, Латинської Америки та Австралії. Це один з критеріїв, за яким оцінюється якість доставки відправлень EMS.

Смілянський нагадав, що наразі "Укрпошта" доставляє посилки у 187 країн світу у 660 000 відділень в будь-якому місті.

"Так, ми іноді втрачаємо посилки і працюємо над тим, щоб цього було якомога менше. Так, ми ще не так швидко доставляємо по Україні, хоча за 3 місяці і цю проблему вирішимо. Ми працюємо, щоб таких перемог стало більше", - наголосив Смілянський.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.