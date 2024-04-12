"Новая почта", "Укрпочта" и "Meest Экспресс": как изменились доходы компаний от почтовых и курьерских услуг

"Новая почта", входящая в группу компаний Nova, и "Meest Экспресс" в 2023 году увеличили доходы от предоставления почтовых и курьерских услуг, а АО "Укрпочта" сократило этот показатель.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что за 2023 год логистические операторы совершили 544,6 млн отправлений, что на 22% больше, чем годом ранее.

Из этого количества 525,9 млн посылок было отправлено во внутреннем сообщении, 18,7 млн – в международном.

Так, "Новая почта" в 2023 году увеличила доходы от предоставления почтовых и курьерских услуг на 38% – до 27,7 млрд грн, тогда как "Укрпочта" сократила на 47% – до 1,9 млрд грн.

Третий по величине почтовый оператор "Meest Экспресс" в 2023 году нарастил доход от почтовых и курьерских услуг на 40% – до 0,5 млрд грн.

Также "Новая почта" в прошлом году увеличила количество почтовых отправлений на 25% - до 388,6 млн шт., "Укрпочта" - на 14%, до 137,5 млн шт., "Meest Экспресс" - в 2,8 раза, до 18,4 млн. шт.

В 2023 году "Новая почта" увеличила количество доставленных посылок на 30%

По итогам 2023 года "Новая почта" доставила 412 млн посылок и грузов, из них 10,2 млн – международных посылок.

Чаще украинцы отправляли одежду и обувь, товары для дома, технику и электронику, товары для красоты и здоровья, а также инструменты.

В том числе компания доставила 10,2 млн международных посылок – это вдвое больше, чем годом ранее

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия. Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы .

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

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