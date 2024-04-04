"Новая почта" будет бесплатно переадресовывать посылки по всей Украине, если они еще в пути

Услуга переадресации посылок Новой почты будет бесплатной, если отправление еще не доставлено в конечный пункт назначения — в отделение, почтомат или не передана курьеру для доставки на адрес.

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Об этом сообщили в пресс-службе логистического оператора.

"Мы сделали так, чтобы наши клиенты могли получать посылки именно там, где им удобно, и не переплачивали за доставку, если ошибочно указали не тот адрес получателя или изменилось место получения. Мы решили, что наши клиенты не должны платить за это, поэтому теперь услуга переадресации для посылок, которые еще в пути, будет бесплатная", - заявила директор по разработке клиентских сервисов Юлия Колесник.

Согласно сообщению, без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

если переадресация на адрес, то нужно будет оплатить доставку курьером.

Заказать переадресацию можно через мобильное приложение Новой почты или бизнес-кабинет на сайте.

Как воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении:

выбрать отправку, которую нужно переадресовать;

выбрать услугу "Переадресация";

заполнить данные о новом месте доставки;

нажать "Изменить место доставки".

Как это работает — смотрите в видео:

В "Новой почте" обращают внимание, если клиент сменил место получения уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, то доставка будет платной и рассчитывается как для новой отправки.

Напомним, ранее переадресация была бесплатной только в черте города.

По итогам 2023 года "Новая почта" доставила 412 млн посылок и грузов, из них 10,2 млн - международных посылок. В общей сложности количество доставленных посылок увеличилось на 30%.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27050.

Кроме того, клиенты ПриватБанка смогут бесплатно получить карту "Новой Почтой" до конца апреля 2024 года.