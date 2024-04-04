"Нова пошта" безкоштовно переадресовуватиме посилки по всій Україні, якщо вони ще в дорозі

Послуга переадресації посилок “Нової пошти” буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу.

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Про це повідомили у пресслужбі логістичного оператора.

"Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання. Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною", - заявила директор із розробки клієнтських сервісів Юлія Колесник.

Згідно з повідомленням, без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.

Як скористатись послугою переадресації у мобільному додатку:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу "Переадресація";

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути "Змінити місце доставки".

Як це працює — дивіться у відео:

У "Новій пошті" звертають увагу, якщо клієнт змінив місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, — то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення.

Нагадаємо, раніше переадресація була безкоштовною тільки в межах міста.

Додамо, що за підсумками 2023 року "Нова пошта" доставила 412 млн посилок та вантажів, з них 10,2 млн – міжнародних посилок. Загалом кількість доставлених посилок збільшилась на 30%.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.

Крім того, клієнти ПриватБанку матимуть змогу безкоштовно отримати картку "Новою Поштою" до кінця квітня 2024 року.