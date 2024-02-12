У 2023 році "Нова пошта" збільшила кількість доставлених посилок на 30%

За підсумками 2023 року "Нова пошта" доставила 412 млн посилок та вантажів, з них 10,2 млн – міжнародних посилок.

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Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що найчастіше українці відправляли одяг та взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров’я, а також інструменти.

"В тому числі компанія доставила 10,2 млн міжнародних посилок - це вдвічі більше, ніж роком раніше", - додали у пресслужбі.

Так, українці стали частіше замовляти товари із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping - на 55% більше, ніж у 2022 році. Найпопулярнішими країнами для замовлень залишаються Китай, США, Польща, Німеччина та Великобританія, а улюбленими магазинами українців - Aliexpress, Амазон, iHerb.

За останній рік суттєво зросла середня вага міжнародної посилки - з 1,3 кг у 2022 році до 11 кг у 2023.

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія. Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.