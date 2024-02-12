В 2023 году "Новая почта" увеличила количество доставленных посылок на 30%

По итогам 2023 года "Новая почта" доставила 412 млн посылок и грузов, из них 10,2 млн – международных посылок.

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Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что чаще всего украинцы отправляли одежду и обувь, товары для дома, технику и электронику, товары для красоты и здоровья, а также инструменты.

"В том числе компания доставила 10,2 млн международных посылок – это вдвое больше, чем годом ранее", - добавили в пресс-службе.

Так, украинцы стали чаще заказывать товары из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping – на 55% больше, чем в 2022 году. Самыми популярными странами для заказов остаются Китай, США, Польша, Германия и Великобритания, а любимыми магазинами украинцев - Aliexpress, Амазон, iHerb.

За последний год существенно вырос средний вес международной посылки – с 1,3 кг в 2022 году до 11 кг в 2023 году.

В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия. Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.

Также в компании похвастались достижениями роста сети отделений за 2023 год. Так, сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за предыдущий год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.