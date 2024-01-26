В "Новой почте" рассказали, насколько выросла ее сеть отделений за год

Сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине за 2023 год увеличилась почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В течение прошлого года мы открыли 2242 новых отделения и установили 1853 новых почтоматов. Особый акцент был сделан на открытии PUDO - точек сервиса на территории действующего бизнеса партнеров, где можно отправить или получить уже оплаченные посылки весом до 10 кг. Такие точки могут размещаться в аптеках, магазины, на АЗС и уже работают в сети БРСМ, Moyo, Delvi", - отметили в "Новой почте".

Таким образом, как сообщает логистический оператор, к началу 2024 года сеть компании состоит из 11 460 отделений и 15 590 почтоматов. 60% всех почтоматов "Новой почты" работают внутри помещений и жилых комплексов, а 40% - уличные почтоматы.

Согласно сообщению "Новой почты", ее отделения и почтоматы сейчас работают в более чем 10 000 населенных пунктов по всей Украине.

В 2023 году покрытие сети было увеличено на 20%. При этом количество отделений возросло примерно на 25%, а количество почтоматов – примерно на 14%.

Наиболее активный рост сети произошел в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях.

В "Новой почте" отметили, что в 2023 году развитие сети отделений и почтоматов стало одним из приоритетных направлений для инвестиций. На него было израсходовано 1,1 млрд грн. В планах на этот год – увеличить эту сумму до 1,9 млрд.

К концу 2024 года компания планирует открыть еще 9000 точек сервиса.

"Новая почта" открывает новые отделения за границей

"Новая почта" активно открывает новые отделения за пределами Украины. Так, в середине декабря 2023 года первое отделение открылось в Италии – оно стало 80-м за пределами Украины.

В общем, это уже одиннадцатая европейская страна, где начала работать Nova Post. Ранее Nova Post заработала в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Молдове. К октябрю 2024 года компания планирует начать работу еще в 17 странах Европы.