"Новая почта" открыла первое отделение в Венгрии: какая стоимость доставки

Логистическая компания "Новая почта" 10 ноября открыла первое отделение в Венгрии в Будапеште и запустила курьерскую доставку.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты"

Отмечается, что это уже десятая европейская страна, где заработало отделение компании.

Первое отделение Nova Post в Будапеште работает по адресу 1066, Teréz. körút 8. Отделение работает ежедневно. Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Срок доставки из Украины в Венгрию – от 5 дней.

Цена доставки из Украины в Венгрию:

Документы – 250 грн

Посылки до 2 кг – 400 грн

Посылки до 10 кг – 600 грн

Посылки до 30 кг – 1200 грн

Грузы от 30 до 100 кг – 40 грн. за каждый килограмм.

Клиенты также могут заказать доставку курьерами Nova Post на любой адрес по всей Венгрии. Для этого нужно вызвать курьера, а сделать это можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

"Отделение Nova Post в Будапеште - уникальное, потому что здесь можно не только получить услуги по быстрой доставке. Это одновременно и коворкинг для украинского сообщества. Это место, где украинцы и украинские предприниматели могут встречаться, работать, обмениваться идеями, учить язык, посещать квалификационные курсы, тренинги и лекции", – отметил Вячеслав Климов, совладелец "Новой почты".

"Новая почта" покоряет Европу

С начала полномасштабного вторжения компания уже открыла свои отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии .

В октябре заработало первое отделение Nova Post в столице Словакии Братиславе.

Также "Новая почта" открыла свое первое отделение в Латвии, расположенное в центре Риги, и в столице Эстонии Таллинне.

Недавно "Новая почта" запустила возможность отправки из Польши в Украину документов и посылок весом до 25 кг через почтоматы Inpost.

Также компания запустила новую услугу для клиентов в Литве. Теперь отправить документы и посылки до 30 кг в Украину можно не выходя из дома, а вызвав курьера компании на указанный адрес.