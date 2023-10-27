"Нова пошта" відкрила у Латвії перше відділення та запустила власну кур’єрську доставку

"Нова пошта" відкрила своє перше відділення у Латвії, що розташувалося у центрі Риги (Tērbatas iela, 30). Як ідеться в повідомленні компанії, у відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Доставка з України в Латвію триватиме від п'яти робочих днів, а її вартість складає 250 гривень (16 євро) для документів, 400 гривень (18 євро) для посилок до 2 кг, 600 гривень (23 євро) для посилок до 10 кг, 1200 гривень (35 євро) для посилок до 30 кг (тарифи у повідомленні вказано в гривнях, на сайті Nova Post - у місцевій валюті, якою є євро).

Доставка ж вантажів від 30 до 100 кг коштуватиме 40 гривень за кожен кілограм. Також для клієнтів доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси коштуватиме додатково 100 гривень (4 євро) для відправлень до 30 кг або 250 гривень (10 євро) за кожні 100 кг.

Відділення у Ризі працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а у суботу та неділю - з 9:00 до 18:00. Латвія стала третьою країною Балтії та дев'ятою країною поза Україною, де запрацювали відділення "дочки" українського оператора - Nova Post. Загалом у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові вона вже має 68 відділень.

Почесним гостем на відкритті став посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який першим і відправив в Україну вітальну листівку. За словами дипломата, розширення географії діяльності Nova Post в європейських країнах підтвердило конкурентоздатність вітчизняного бізнесу щодо надання якісних послуг на рівні світових стандартів. Він закликав латвійський бізнес підтримувати ці зусилля партнерством та плідною співпрацею.

Нагадаємо, що у сусідній Естонії Nova Post відкрила перше відділення лише тиждень тому, хоча раніше планувалося відкрити його в листопаді. За два тижні до цього, 6 жовтня, перше відділення відкрилося у Словаччині. Адресну ж доставку по Латвії та Естонії "Нова пошта" запустила ще з вересня.