"Новая почта" открыла в Латвии первое отделение и собственную курьерскую доставку

"Новая почта" открыла свое первое отделение в Латвии, расположившееся в центре Риги (Tērbatas iela, 30). Как сообщается в сообщении компании, в отделении можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 100 кг.

Доставка из Украины в Латвию будет занимать от пяти рабочих дней, а ее стоимость составляет 250 гривен (16 евро) для документов, 400 гривен (18 евро) для посылок до 2 кг, 600 гривен (23 евро) для посылок до 10 кг, 1200 гривен (35 евро) для посылок до 30 кг (тарифы в сообщении указаны в гривнах, на сайте Nova Post - в местной валюте, коей является евро).

Доставка грузов от 30 до 100 кг будет стоить 40 гривен за каждый килограмм. Также для клиентов доступна курьерская доставка Nova Post на любой адрес по всей Латвии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка или забор отправки курьером по адресу будет стоить дополнительно 100 гривен (4 евро) для отправлений до 30 кг или 250 гривен (10 евро) за каждые 100 кг.

Отделение в Риге будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 9:00 до 18:00. Латвия стала третьей страной Балтии и девятой страной за пределами Украины, где заработали отделения "дочки" украинского оператора - Nova Post. Всего в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове она уже имеет 68 отделений.

Почетным гостем на открытии стал посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, первым и отправивший в Украину поздравительную открытку. По словам дипломата, расширение географии деятельности Nova Post в европейских странах подтвердило конкурентоспособность отечественного бизнеса по оказанию качественных услуг на уровне мировых стандартов. Он призвал латвийский бизнес поддерживать эти усилия партнерством и плодотворным сотрудничеством.

Напомним, что в соседней Эстонии Nova Post открыла первое отделение всего неделю назад, хотя раньше планировалось открыть его в ноябре. За две недели до этого, 6 октября, первое отделение открылось в Словакии. Адресную же доставку по Латвии и Эстонии "Новая почта" запустила еще с сентября.