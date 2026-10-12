Спрос на рассрочку готовых квартир осенью может возрасти на 30% – эксперт

Спрос на программы рассрочки готового жилья от застройщиков в октябре-декабре может возрасти примерно на 30% по сравнению с летним периодом. До 90% новых запросов в этом сегменте могут приходиться на квартиры в уже введенных в эксплуатацию или почти готовых домах, в том числе жилье с ремонтом "под ключ".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на коммерческого директора строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

По ее словам, покупатели все чаще рассматривают рассрочку не только как способ приобрести квартиру на ранней стадии строительства, но и как возможность распределить платежи за уже готовое жилье.

"Покупатель хочет соединить вещи, которые еще несколько лет назад редко встречались в одном жилом комплексе: не ждать завершения строительства, сразу получить готовое жилье по принципу "купил и живи" и одновременно не выкладывать всю сумму в день сделки. Именно поэтому рассрочка готовых и обустроенных квартир может стать одной из главных особенностей первичного рынка этой основы".

Наибольшим спросом, по прогнозу эксперта, будут беспроцентные программы рассрочки на 3-5 лет. В некоторых проектах первый взнос может составить около 10% от стоимости квартиры. В то же время, конкретные условия зависят от застройщика, готовности дома, срока выплат и момента передачи жилья.

Отдельным сегментом остаются квартиры с готовым ремонтом. По оценкам GAZDA, в западных областях на такое жилье приходится около 20% предложения квартир, готовых к заселению. В основном речь идет о жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.

Ограниченное предложение готовых квартир может усилить конкуренцию за них осенью. По прогнозу Бегунец, к ноябрю в наиболее востребованных жилых комплексах доля непроданных квартир с полным ремонтом может сократиться примерно до 5% доступного предложения.

В то же время готовность жилья становится для покупателей важнее из-за военных рисков и неопределенности со сроками строительства.

"Война очень изменила само понятие комфорта. Сегодня для части покупателей вкладывать средства на начальных этапах строительства - это слишком долгий период рисков и неопределенности. Ракетные обстрелы не будут ждать завершения дома, а семье нужно жить уже сейчас. Поэтому готовность квартиры все чаще становится одним из главных аргументов при выборе жилья", – подчеркнула эксперт.

По ее оценке, квартира с готовым ремонтом во введенном в эксплуатацию комплексе может стоить на 30-50% дороже жилья в сравниваемом проекте, строительство которого завершено примерно наполовину. Разницу в стоимости формируют не только ремонтные работы, но и завершенное строительство, готовая инфраструктура и быстрое заселение.

При этом покупатели обращают внимание не только на состояние квартиры, но и на характеристики дома. Среди ключевых критериев Бегунец называет возможность быстрого заселения, прогнозируемую конечную стоимость, первый первый взнос и ежемесячный платеж, безопасность и энергоавтономность.

В частности, покупателей интересует, какие системы продолжают работать во время отключений электроэнергии: отопление, водоснабжение, насосы, освещение мест общего пользования, лифты и системы контроля доступа. Важными остаются также наличие укрытия или подземного паркинга.

По оценкам GAZDA, большинству этих характеристик в западных областях соответствуют до 15% новых жилых комплексов.

В то же время эксперт советует покупателям готового жилья внимательно проверять условия сделки. В частности, стоит убедиться, что дом введен в эксплуатацию, проверить документы на квартиру и выяснить, что входит в комплектацию ремонта.

При покупке в рассрочку важно проверить, фиксируется ли конечная цена, предусмотрена ли индексация, какие последствия просрочки платежей и условия досрочного погашения. Также покупателю следует уточнить, когда он получает ключи и право пользования жильем.

"В готовой квартире покупателю гораздо легче проверить, за что именно он платит. Но слово "готова" не должно усыплять бдительность. Нужно проверить качество ремонта, работу инженерии и особенно внимательно прочитать договор рассрочки. Тогда возможность быстро заселиться не обернется поспешным решением во время самой покупки", – подытожила эксперт.

Напомним, в Киеве в связи с ухудшением ситуации безопасности резко упали цены на аренду квартир. Наибольшее понижение зафиксировали в Святошинском районе - на 7%, до 13 тыс. грн. В Днепровском аренда подешевела на 6%, до 12 тыс. грн, в Подольском – на 5%, до 19 тыс. грн.