Как обстрелы в Киеве повлияли на рынок покупки и аренды квартир: цены и спрос

Безопасная ситуация остается одним из ключевых факторов, влияющих на решение украинцев по аренде или покупке жилья. Особенно это заметно в столице, где динамика рынка формируется одновременно под влиянием рисков безопасности, сезонности, уровня предложения и цен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX Недвижимость, проанализировав ситуацию на рынке Киева в сентябре 2026 года. Для исследования сравнили показатели предложения, спроса и медианных цен в сегментах долгосрочной аренды и покупки однокомнатных квартир с августом.

Аренда квартир в Киеве: предложение растет, спрос сокращается

В сентябре рынок долгосрочной аренды 1-комнатных квартир в Киеве продемонстрировал увеличение предложения. Количество объявлений выросло на 20% по сравнению с августом.

В то же время, активность потенциальных арендаторов снизилась. Количество желающих арендовать жилье сократилось на 20%, а среднее количество отзывов на одно объявление – на 35%.

На этом фоне снизилась и медиа стоимость аренды. В сентябре она составила 16,5 тыс. грн. в месяц, что на 3% меньше, чем в августе.

На динамику спроса, помимо сезонных факторов, влияет и ситуация с безопасностью. Согласно исследованию OLX Недвижимость, проведенному в сентябре 2026 года, 66% респондентов назвали безопасность одним из ключевых критериев при поиске жилья в аренду. Еще 45% отметили, что ухудшение ситуации безопасности и увеличение количества обстрелов могут влиять на решение о переезде.

Таким образом, часть потенциальных арендаторов может откладывать переезд в столицу или рассматривать альтернативные города.

Что происходит с арендой в районах Киева

Рост предложения зафиксирован практически во всех районах столицы.

Наибольшее количество объявлений увеличилось в Голосеевском районе – на 29%. Далее следуют Дарницкий (+24%), Днепровский и Святошинский (+22% в каждом), Оболонский (+20%).

В Шевченковском районе предложение выросло на 17%, в Печерском и Деснянском – на 16%. В Подольском и Соломенском районах прирост составил 14-15%.

В то же время, спрос сократился во всех районах. Наибольшее падение количества отзывов было зафиксировано в Соломенском районе – на 32%, а также в Голосеевском и Оболонском – на 28% в каждом.

В Печерском районе количество отзывов уменьшилось на 24%, в Шевченковском и Деснянском – на 22%. В Днепровском и Подольском спрос снизился на 18–19%.

Меньшее падение зафиксировали в Дарницком (-11%) и Святошинском (-13%).

В то же время цены менялись значительно медленнее спроса.

В пяти районах медиа стоимость 1-комнатной квартиры осталась на уровне августа: в Голосеевском – 20 тыс. грн, Дарницком – 15 тыс. грн, Деснянском – 10 тыс. грн, Оболонском – 15 тыс. грн, Печерском – 38 тыс. грн.

Наибольшее понижение зафиксировали в Святошинском районе - на 7%, до 13 тыс. грн. В Днепровском аренда подешевела на 6%, до 12 тыс. грн, в Подольском – на 5%, до 19 тыс. грн.

В Шевченковском районе медианная цена составила 20 тыс. грн (-4%), а в Соломенском – 15,9 тыс. грн (-1%).

Двухкомнатные квартиры: та же тенденция

Похожая картина наблюдалась и в сегменте долгосрочной аренды двухкомнатных квартир.

Количество объявлений в сентябре увеличилось на 16%, в то время как спрос сократился на 22%. Медианная цена при этом не изменилась и осталась на уровне 26 тыс. грн. в месяц.

На одно объявление в сентябре в среднем приходилось около 7 отзывов, в то время как в августе – около 11.

Общее снижение активности на рынке аренды частично объяснимо сезонностью. Август традиционно характеризуется повышенным спросом через студентов, которые накануне учебного года ищут жилье.

Однако в этом году к сезонному фактору прибавляется безопасный. На фоне обстрелов и рисков инфраструктуры часть потенциальных арендаторов может откладывать переезд или искать жилье за пределами столицы.

Покупка жилья: покупатели более активны

В отличие от арендного сегмента рынок покупки 1-комнатных квартир в сентябре продемонстрировал рост активности.

Количество отзывов потенциальных покупателей увеличилось на 7%, а количество объявлений – на 3%.

В то же время медианная цена квартиры несколько снизилась – на 2%, до 3,3 млн. грн.

Больше всего предложение выросло в Оболонском районе – на 13%. В Голосеевском районе количество объявлений увеличилось на 8%, в Днепровском и Соломенском – на 6%, в Деснянском – на 5%.

В Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах количество предложений не изменилось.

В то же время в Печерском районе она сократилась на 2%, а в Подольском – на 4%.

Спрос на покупку зависит от района

В отличие от аренды, где спрос снизился практически по всему Киеву, в сегменте покупки ситуация была неоднородной.

В Днепровском районе количество отзывов уменьшилось на 9%, в Святошинском – на 6%, в Оболонском – на 4%.

В большинстве других районов покупатели стали активнее.

Больше всего спрос вырос в Голосеевском районе – на 28%. В Печерском количество отзывов увеличилось на 17%, в Подольском – на 12%, в Дарницком – на 11%.

В Деснянском районе спрос вырос на 8%, в Шевченковском – на 4%, в Соломенском – на 2%.

То есть на рынке покупки нет единой тенденции: поведение покупателей во многом зависит от конкретного района и характеристик предложения.

Как изменились цены на квартиры

В части районов медиа стоимость 1-комнатных квартир в сентябре осталась на уровне августа.

В частности, в Голосеевском районе она составила 3,8 млн грн, в Деснянском – 2 млн грн, Днепровском – 2,7 млн грн, Оболонском – 2,7 млн грн, Шевченковском – 4,2 млн грн.

Наибольшее снижение медианной цены зафиксировали в Соломенском районе – на 5%, до 2,9 млн. грн., и Подольском – на 3%, до 3,6 млн. грн.

В Дарницком и Печерском районах цена снизилась на 2% - до 2,8 млн грн и 7 млн грн соответственно.

Двухкомнатные квартиры: спрос также растет

Рынок покупки 2-х комнатных квартир в сентябре в целом повторял тенденции сегмента 1-комнатного жилья.

Спрос вырос на 5% по сравнению с августом, в то время как количество объявлений осталось без изменений.

При этом медианная цена снизилась на 3%, до 5 млн. грн.

Что происходит с рынком жилья столицы

Таким образом, в сентябре рынок недвижимости Киева демонстрировал разную динамику в зависимости от сегмента.

На рынке долгосрочной аренды предложение увеличилось, в то время как количество потенциальных арендаторов сократилось. Это сопровождалось умеренным понижением медианных цен.

На рынке покупки ситуация была иной: количество предложений выросло незначительно, однако активность покупателей в сегменте 1-комнатных квартир увеличилась на 7%, а 2-комнатных – на 5%.

На краткосрочную динамику арендного рынка, возможно, влияет сочетание нескольких факторов. С одной стороны это традиционная сезонность, связанная с завершением периода активного поиска жилья студентами. С другой – ситуация безопасная, которая все больше определяет готовность людей менять место жительства.

В то же время, поведение покупателей выглядит более стабильным: если потребность в собственном жилье уже сформирована, краткосрочные колебания рынка не обязательно становятся причиной откладывать покупку.

Для столичного рынка это означает, что безопасность остается одним из ключевых факторов выбора жилья, но не единственным фактором, определяющим цены и спрос. На решения покупателей и арендаторов одновременно влияют сезонность, район, характеристики дома, цена и качество самого предложения.

Напомним, несмотря на обстрелы транспортной инфраструктуры Киева, резкого падения стоимости аренды жилья на левом берегу столицы пока не наблюдается. В отдельных районах цены действительно снижаются, однако схожая динамика есть и на правом берегу.