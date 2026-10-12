Як обстріли у Києві вплинули на ринок купівлі та оренди квартир: ціни та попит

Безпекова ситуація залишається одним із ключових факторів, які впливають на рішення українців щодо оренди чи купівлі житла. Особливо це помітно у столиці, де динаміка ринку формується одночасно під впливом безпекових ризиків, сезонності, рівня пропозиції та цін.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX Нерухомість, що проаналізувала ситуацію на ринку Києва у вересні 2026 року. Для дослідження порівняли показники пропозиції, попиту та медіанних цін у сегментах довгострокової оренди й купівлі 1-кімнатних квартир із серпнем.

Оренда квартир у Києві: пропозиція зростає, попит скорочується

У вересні ринок довгострокової оренди 1-кімнатних квартир у Києві продемонстрував збільшення пропозиції. Кількість оголошень зросла на 20% порівняно із серпнем.

Водночас активність потенційних орендарів знизилася. Кількість охочих орендувати житло скоротилася на 20%, а середня кількість відгуків на одне оголошення — на 35%.

На цьому тлі знизилася і медіанна вартість оренди. У вересні вона становила 16,5 тис. грн на місяць, що на 3% менше, ніж у серпні.

На динаміку попиту, крім сезонних факторів, впливає і безпекова ситуація. Згідно з дослідженням OLX Нерухомість, проведеним у вересні 2026 року, 66% респондентів назвали безпеку одним із ключових критеріїв під час пошуку житла в оренду. Ще 45% зазначили, що погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів можуть впливати на рішення про переїзд.

Таким чином, частина потенційних орендарів може відкладати переїзд до столиці або розглядати альтернативні міста.

Що відбувається з орендою у районах Києва

Зростання пропозиції зафіксували практично в усіх районах столиці.

Найбільше кількість оголошень збільшилася у Голосіївському районі – на 29%. Далі йдуть Дарницький (+24%), Дніпровський та Святошинський (+22% у кожному), Оболонський (+20%).

У Шевченківському районі пропозиція зросла на 17%, у Печерському та Деснянському – на 16%. У Подільському та Солом'янському районах приріст становив 14-15%.

Водночас попит скоротився в усіх районах. Найбільше падіння кількості відгуків зафіксували у Солом'янському районі – на 32%, а також у Голосіївському та Оболонському – на 28% у кожному.

У Печерському районі кількість відгуків зменшилася на 24%, у Шевченківському та Деснянському – на 22%. У Дніпровському та Подільському попит скоротився на 18–19%.

Найменше падіння зафіксували у Дарницькому (-11%) та Святошинському (-13%).

Водночас ціни змінювалися значно повільніше, ніж попит.

У п'яти районах медіанна вартість 1-кімнатної квартири залишилася на рівні серпня: у Голосіївському – 20 тис. грн, Дарницькому – 15 тис. грн, Деснянському – 10 тис. грн, Оболонському – 15 тис. грн, Печерському – 38 тис. грн.

Найбільше зниження зафіксували у Святошинському районі – на 7%, до 13 тис. грн. У Дніпровському оренда подешевшала на 6%, до 12 тис. грн, у Подільському – на 5%, до 19 тис. грн.

У Шевченківському районі медіанна ціна становила 20 тис. грн (-4%), а в Солом'янському – 15,9 тис. грн (-1%).

Двокімнатні квартири: та сама тенденція

Схожа картина спостерігалася і в сегменті довгострокової оренди 2-кімнатних квартир.

Кількість оголошень у вересні збільшилася на 16%, тоді як попит скоротився на 22%. Медіанна ціна при цьому не змінилася і залишилася на рівні 26 тис. грн на місяць.

На одне оголошення у вересні в середньому припадало близько 7 відгуків, тоді як у серпні – близько 11.

Загальне зниження активності на ринку оренди частково можна пояснити сезонністю. Серпень традиційно характеризується підвищеним попитом через студентів, які напередодні навчального року шукають житло.

Проте цього року до сезонного фактора додається безпековий. На тлі обстрілів та ризиків для інфраструктури частина потенційних орендарів може відкладати переїзд або шукати житло за межами столиці.

Купівля житла: покупці активніші

На відміну від орендного сегмента, ринок купівлі 1-кімнатних квартир у вересні продемонстрував зростання активності.

Кількість відгуків потенційних покупців збільшилася на 7%, а кількість оголошень – на 3%.

Водночас медіанна ціна квартири дещо знизилася – на 2%, до 3,3 млн грн.

Найбільше пропозиція зросла в Оболонському районі – на 13%. У Голосіївському районі кількість оголошень збільшилася на 8%, у Дніпровському та Солом'янському – на 6%, у Деснянському – на 5%.

У Дарницькому, Святошинському та Шевченківському районах кількість пропозицій не змінилася.

Водночас у Печерському районі вона скоротилася на 2%, а в Подільському – на 4%.

Попит на купівлю залежить від району

На відміну від оренди, де попит знизився практично по всьому Києву, у сегменті купівлі ситуація була неоднорідною.

У Дніпровському районі кількість відгуків зменшилася на 9%, у Святошинському – на 6%, в Оболонському – на 4%.

Натомість у більшості інших районів покупці стали активнішими.

Найбільше попит зріс у Голосіївському районі – на 28%. У Печерському кількість відгуків збільшилася на 17%, у Подільському – на 12%, у Дарницькому — на 11%.

У Деснянському районі попит зріс на 8%, у Шевченківському – на 4%, у Солом'янському – на 2%.

Тобто на ринку купівлі немає єдиної тенденції: поведінка покупців значною мірою залежить від конкретного району та характеристик пропозиції.

Як змінилися ціни на квартири

У частині районів медіанна вартість 1-кімнатних квартир у вересні залишилася на рівні серпня.

Зокрема, у Голосіївському районі вона становила 3,8 млн грн, у Деснянському – 2 млн грн, Дніпровському – 2,7 млн грн, Оболонському – 2,7 млн грн, Шевченківському – 4,2 млн грн.

Найбільше зниження медіанної ціни зафіксували у Солом'янському районі – на 5%, до 2,9 млн грн, та Подільському – на 3%, до 3,6 млн грн.

У Дарницькому та Печерському районах ціна знизилася на 2% – до 2,8 млн грн та 7 млн грн відповідно.

Двокімнатні квартири: попит також зростає

Ринок купівлі 2-кімнатних квартир у вересні загалом повторював тенденції сегмента 1-кімнатного житла.

Попит зріс на 5% порівняно із серпнем, тоді як кількість оголошень залишилася без змін.

При цьому медіанна ціна знизилася на 3%, до 5 млн грн.

Що відбувається з ринком житла столиці

Таким чином, у вересні ринок нерухомості Києва демонстрував різну динаміку залежно від сегмента.

На ринку довгострокової оренди пропозиція збільшилася, тоді як кількість потенційних орендарів скоротилася. Це супроводжувалося помірним зниженням медіанних цін.

На ринку купівлі ситуація була іншою: кількість пропозицій зросла незначно, проте активність покупців у сегменті 1-кімнатних квартир збільшилася на 7%, а 2-кімнатних – на 5%.

На короткострокову динаміку орендного ринку, ймовірно, впливає поєднання кількох факторів. З одного боку, це традиційна сезонність, пов'язана із завершенням періоду активного пошуку житла студентами. З іншого – безпекова ситуація, яка дедалі більше визначає готовність людей змінювати місце проживання.

Водночас поведінка покупців виглядає більш стабільною: якщо потреба у власному житлі вже сформована, короткострокові коливання ринку не обов'язково стають причиною відкладати купівлю.

Для столичного ринку це означає, що безпека залишається одним із ключових факторів вибору житла, але не єдиним чинником, який визначає ціни та попит. На рішення покупців та орендарів одночасно впливають сезонність, район, характеристики конкретного будинку, ціна та якість самої пропозиції.

Нагадаємо, попри обстріли транспортної інфраструктури Києва, різкого падіння вартості оренди житла на лівому березі столиці наразі не спостерігається. В окремих районах ціни справді знижуються, однак схожа динаміка є і на правому березі.