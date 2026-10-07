Як українці обирають житло у 2026 році: ціна, укриття та автономність

Ціна залишається одним із ключових критеріїв під час вибору житла, однак у 2026 році українці дедалі більше оцінюють нерухомість з погляду безпеки та автономності. Покупці звертають увагу на наявність укриття, автономного опалення та резервного живлення на випадок відключень. Водночас близькість до центру міста чи метро поступово втрачає колишню вагу.

Про це повідомляє Dilo, посилаючись на дослідження OLX Нерухомість, в якому йдеться, що саме спонукає українців змінювати житло та які характеристики найбільше впливають на рішення про купівлю чи оренду.

Що важливо для покупців житла

Найчастіше рішення придбати нерухомість пов’язане з бажанням змінити поточні житлові умови – про це заявили 47% опитаних. Ще 42% хочуть мати власний окремий простір, 23% шукають більше або просторіше житло, 20% прагнуть підвищити рівень життя, а 11% планують змінити район проживання.

Водночас зростає кількість людей, які прагнуть жити окремо від родини. У 2026 році 16% покупців назвали мотивом бажання жити окремо з партнером, тоді як роком раніше цей показник становив 7%. Ще 13% шукають окреме житло для дітей, а стільки ж – хочуть жити окремо від батьків.

Для 28% респондентів нерухомість також є інвестицією. З них 19% розглядають купівлю житла як спосіб отримувати майбутній дохід від оренди або перепродажу.

Якщо говорити безпосередньо про характеристики житла, перше місце посідає ціна – її враховують 82% опитаних. Далі йдуть площа квартири (79%), кількість кімнат і район міста (по 77%), планування або ремонт та стадія готовності об’єкта (по 76%). Інфраструктура і зовнішній вигляд будинку важливі для 73% покупців, поверх – для 72%.

Водночас суттєво зросла роль енергетичної автономності. Наявність резервного живлення у 2026 році важлива для 68% покупців проти 49% роком раніше. Ще 68% звертають увагу на автономне опалення. Таким чином, енергонезалежність фактично стала одним із базових критеріїв вибору житла.

Не менш важливим стає питання безпеки. 67% покупців враховують відстань від стратегічних об’єктів, а 60% – наявність укриття у будинку. Для порівняння, близькість до центру міста важлива для 45% респондентів, а до метро – для 46%.

При цьому 42% опитаних уже шукають житло і планують придбати його протягом наступного року. Ще 36% розглядають купівлю нерухомості у перспективі від одного до п’яти років.

“Ціна та локація залишаються базовими характеристиками житла, однак сьогодні люди оцінюють об’єкт значно ширше. Важливо вже не лише, скільки коштує квартира або де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин. Саме тому резервне живлення, автономне опалення, відстань від стратегічних об’єктів та наявність укриття поступово стають такими ж практичними критеріями, як площа, кількість кімнат чи транспортна доступність”, – зазначає Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

За її словами, у 2026 році фактично сформувалася нова формула вибору житла: ціна, локація та характеристики об’єкта доповнюються вимогами до безпеки й автономності.

Що важливо для орендарів

На ринку довгострокової оренди головним мотивом пошуку житла залишається бажання мати окремий простір – так відповіли 45% опитаних. Ще 37% хочуть змінити поточні житлові умови, а 33% шукають житло через роботу, подорожі чи інші обставини, пов’язані з мобільністю.

Вплив війни та необхідність змінити місце проживання назвали причиною пошуку 28% респондентів. Ще 17% хочуть жити окремо з партнером, 16% – від батьків, а 14% потребують додаткового простору для роботи або навчання.

Ціна залишається головним критерієм і в оренді – її враховують 82% опитаних. Далі йдуть близькість до громадського транспорту та район – по 68%. Відстань від стратегічних об’єктів важлива для 66% орендарів.

Кількість кімнат і близькість до роботи враховують по 65% респондентів, планування та ремонт – 61%.

Як і у випадку з купівлею, дедалі більшого значення набуває автономність. Резервне живлення важливе для 60% орендарів – це навіть більше, ніж загальна площа житла (59%), інфраструктура та поверх (по 57%). Автономне опалення враховують 54% опитаних, а наявність укриття у будинку – також 54%.

Натомість традиційні характеристики комфортного або престижного житла мають меншу вагу. Близькість до центру важлива для 41% орендарів, паркінг – для 41%, а вид із вікна – для 40%.

Таким чином, у 2026 році орендарі дедалі частіше обирають житло не лише за ціною чи розташуванням, а й за його здатністю забезпечити базову автономність та безпеку.

Квартири залишаються беззаперечним лідером серед форматів довгострокової оренди: їх розглядають 90% пошукачів. Будинки цікавлять 26%, а таунхауси – 5%.

Нагадаємо, за даними ЛУН, у Києві за минулі кілька місяців і особливо тижнів різко зростає пропозиція оренди квартир, особливо на лівому березі. Цей факт користувачі соцмереж пов'язують із обстрілом мостів у столиці. Втім, експерти маркетплейсу воліють не поспішати повідомляти про явище "спорожнілих квартир" на ринку нерухомості.