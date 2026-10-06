Оренда квартир у Києві подешевшала: що відбувається на лівому березі після обстрілів мостів

Попри обстріли транспортної інфраструктури Києва, різкого падіння вартості оренди житла на лівому березі столиці наразі не спостерігається. В окремих районах ціни справді знижуються, однак схожа динаміка є і на правому березі.

Про це в коментарі Dilo розповіла керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

За даними ЛУН, у період із 24 вересня до 5 жовтня медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпровському районі знизилася з 14 тис. грн до 13 тис. грн на місяць. Це падіння на 7,1%.

У Деснянському районі ціна зменшилася з 9,5 тис. грн до 9 тис. грн, або на 5,3%. Водночас у Дарницькому районі медіанна вартість оренди залишилася без змін – 15 тис. грн на місяць.

При цьому зниження вартості оренди фіксують і на правому березі столиці. В Оболонському районі ціна однокімнатної квартири за цей період скоротилася з 16 тис. грн до 15 тис. грн – на 6,3%.

Загалом у Києві медіанна ціна оренди однокімнатної квартири з 24 вересня до 5 жовтня знизилася з 18 тис. грн до 17 тис. грн, тобто на 5,6%.

“Обвалу цін на лівому березі Києва ми не бачимо. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але схожа динаміка є і на правому березі”, – зазначила Людмила Кірюхіна.

За її словами, наразі зарано пов'язувати зниження цін саме з обстрілами мостів. На динаміку орендного ринку можуть впливати й інші чинники, тому для висновків про зміну попиту та вартості житла потрібен довший період спостережень.

Що відбувається з цінами на продаж квартир

На вторинному ринку Києва різкого падіння цін на квартири також поки не спостерігається. Ринок продажу реагує на зміни повільніше, ніж орендний.

За словами Кірюхіної, ціни на вторинне житло почали знижуватися ще навесні. Водночас за останній місяць падіння становило менше 1%.

У річному вимірі ціни практично не змінилися: зараз вартість квартир на вторинному ринку Києва приблизно на 0,5% вища, ніж торік.

Таким чином, наразі дані ЛУН не свідчать про різке здешевлення житла на лівому березі Києва через проблеми з транспортним сполученням. Зниження цін на оренду фіксується в різних районах столиці, тоді як ринок продажу залишається значно стабільнішим.

Нагадаємо, ЛУН з'ясував, чи пов'язане різке зростання пропозиції квартир для оренди в Києві з масовим виїздом киян із міста.