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В Україні запустили мапу енергонезалежності: як перевірити готовність будинку до відключень

мапа енергонезалежності будинків
В Україні запустили мапу енергонезалежності будинків / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

В Україні запустили інтерактивну “Мапу енергонезалежності”, на якій можна перевірити, чи має житловий будинок резервне живлення та які послуги доступні під час відключень світла.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Мапа енергонезалежності" — спільний проєкт Мінвідновлення та громадської організації "ЛУН Місто" за участі "Національної платформи ОСББ" та "Екодії".

Що показує мапа

Сервіс допомагає мешканцям, орендарям і покупцям житла оцінити готовність будинку до опалювального сезону та аварійних відключень. Зокрема, на мапі можна перевірити, чи є в будинку генератори, інвертори або сонячні панелі, а також чи працюють під час відключень опалення, ліфти, водопостачання та інтернет.

З міркувань безпеки сервіс показує лише загальну інформацію про резервне живлення, без технічних подробиць. Представники ОСББ та управителі можуть звертатися через форму зворотного зв'язку, щоб оновлювати дані про будинки.

Які програми підтримки доступні

Мапа пов'язана з урядовою платформою "єОпора". Переглядаючи інформацію про конкретний будинок, користувачі можуть дізнатися не лише про вже впроваджені заходи з енергоефективності, а й про доступні програми підтримки.

Серед них — програма "СвітлоДім", гранти та кредити на енергомодернізацію.

"Тепер людина, переглядаючи будинок, може не лише оцінити поточну підготовку та вже вжиті заходи, а й одразу переглянути доступні для нього програми підтримки для подальшої модернізації", — зазначив заступник міністра з питань цифровізації Ігор Рева.

Надалі партнери планують розширити функціонал мапи, залучити управителів до перевірки інформації та поширити сервіс на інші великі міста України.

Нагадаємо, станом на 22 липня у межах урядової програми "СвітлоДім" уже профінансували 2442 багатоквартирні будинки на понад 610 млн грн. Кошти спрямовують на рішення, які допомагають будинкам забезпечувати автономне живлення під час проблем з електропостачанням.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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