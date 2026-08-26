Енергонезалежність багатоповерхівок: як київські будинки готуються до тривалих блекаутів

ЛУН проаналізував енергонезалежні багатоквартирні будинки Києва, щоб на конкретних прикладах показати, як житлові комплекси та ОСББ можуть готуватися до тривалих відключень електроенергії. Дослідження провели спільно з Національною платформою ОСББ та Солом’янською РДА.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

У досліджених будинках під час відключень автономно можуть працювати ліфти, насоси холодного та гарячого водопостачання, системи опалення, інтернет, освітлення коридорів і прибудинкової території, розетки загального користування, системи контролю доступу та відеоспостереження.

Для забезпечення автономності мешканці та управителі використовують різні комбінації обладнання: генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі та теплонасоси. У більшості досліджених будинків під час блекаутів можуть продовжувати працювати ліфти, водопостачання, опалення, інтернет, освітлення спільних зон і системи контролю доступу.

Генератор і сонячні панелі – не єдина модель

Дослідження показало, що універсального набору обладнання для забезпечення автономності будинку не існує.

Наприклад, ОСББ “Солом’янська 15-А” використовує потужний дизель-генератор, акумулятори, інвертор і теплонасос, однак сонячних панелей у будинку немає.

Ще один показовий приклад – ЖК “Південна Брама”. Тут немає ні генератора, ні сонячних панелей. Автономність протягом 6-8 годин забезпечує велика акумуляторна система ємністю 612 кВт·год у поєднанні з інвертором і теплонасосом.

Таким чином, енергонезалежність будинку залежить не від наявності якогось одного рішення, а від правильно підібраної комбінації систем.

Енергонезалежним може бути і будинок 1973 року

Ще одна особливість підбірки – суттєва різниця у віці будинків. Серед досліджених об’єктів є будинки, зведені як у 1973 році, так і новобудови 2025 року.

Найстаріший об’єкт – ОСББ “Локомотив Київ”, збудований у 1973 році. Завдяки додатковому обладнанню будинок може працювати автономно від 12 до 40 годин.

Для порівняння, значно новіші ЖК “Південна Брама” та ЖК “Еврика” мають заявлену автономність 6-8 годин та близько 6 годин відповідно.

Це говорить про те, що сам по собі рік будівництва не визначає рівень енергонезалежності. Вирішальне значення має модернізація інженерних систем і обладнання, яке встановлене в будинку.

Що об’єднує енергонезалежні будинки

Дев’ять із десяти досліджених будинків мають форму управління ОСББ. Усі об’єкти є відносно великими – від 102 до 1000 квартир, а більшість із них були збудовані у 2000-2020-х роках.

Є й низка спільних інженерних характеристик. У дев’яти з десяти будинків немає газових плит і утеплені трубопроводи. У восьми з десяти встановлені металопластикові вікна з енергоефективними склопакетами, а у семи є індивідуальний тепловий пункт або автономне опалення.

Як пояснюють у Фонді енергоефективності, після нових викликів для української енергосистеми змінилося саме розуміння якісного житла.

“Виклики в енергетиці повністю змінили уявлення про якість житла. Одним з ключових факторів для комфортного проживання стає безперебійність технічного життєзабезпечення будинку. Зокрема, наявність альтернативних джерел енергії та установок зберігання енергії забезпечує роботу насосів підкачки води, опалення, ліфтів та освітлення в місцях загального користування під час відключень електроенергії”, – зазначають у Фонді енергоефективності.

Там також наголошують на важливості комплексної енергомодернізації будинків.

“Якісно утеплений фасад і дах працюють за принципом термоса – будинок повільно втрачає тепло взимку, підтримуючи комфортну температуру навіть у разі тимчасової відсутності опалення”, – пояснюють у Фонді.

Енергонезалежність може впливати на вартість житла

Енергомодернізація будинку може впливати не лише на комфорт мешканців, а й на вартість нерухомості. За експертними оцінками, квартири в енергомодернізованих будинках Львова можуть коштувати на $350-500 за квадратний метр дорожче порівняно з аналогічними об’єктами без комплексної енергомодернізації.

На тлі регулярних атак на енергетичну інфраструктуру автономність будинку поступово стає одним із важливих критеріїв при виборі житла.

Знайти будинки з автономними системами можна і безпосередньо на платформі ЛУН. У фільтрі “Комфорт при блекауті” користувачі можуть обрати будинки, де під час відключень зберігається доступ до води, газу, опалення та інтернету, працює ліфт або передбачене резервне живлення квартири.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку закладів освіти - шкіл, коледжів і університетів. Кошти використають для модернізації інфраструктури, встановлення систем резервного живлення, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки до опалювального сезону.