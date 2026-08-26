Энергонезависимость многоэтажек: как киевские дома готовятся к длительным блекаутам

ЛУН проанализировал энергонезависимые многоквартирные дома Киева, чтобы на конкретных примерах показать, как жилые комплексы и ОСМД могут готовиться к длительным отключениям электроэнергии. Исследования провели совместно с Национальной платформой ОСМД и Соломенской РГА.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

В исследованных домах при отключениях автономно могут работать лифты, насосы холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, интернет, освещение коридоров и придомовой территории, розетки общего пользования, системы контроля доступа и видеонаблюдения.

Для обеспечения автономности обитатели и управляющие используют разные комбинации оборудования: генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели и теплонасосы. В большинстве исследованных домов во время блекаутов могут продолжать работать лифты, водоснабжение, отопление, интернет, освещение общих зон и системы контроля доступа.

Генератор и солнечные панели – не единственная модель

Исследование показало, что универсального набора оборудования для обеспечения автономности дома не существует.

К примеру, ОСМД "Соломенская 15-А" использует мощный дизель-генератор, аккумуляторы, инвертор и теплонасос, однако солнечных панелей в доме нет.

Еще один показательный пример – ЖК "Южные ворота". Здесь нет ни генератора, ни солнечных панелей. Автономность в течение 6-8 часов обеспечивает большая аккумуляторная система емкостью 612 кВтч в сочетании с инвертором и теплонасосом.

Таким образом, энергонезависимость дома зависит не от наличия какого-нибудь одного решения, а от правильно подобранной комбинации систем.

Энергонезависимым может быть и здание 1973 года

Еще одна особенность подборки – существенная разница в возрасте домов. Среди исследованных объектов есть дома, построенные как в 1973 году, так и новостройки 2025 года.

Самый старый объект – ОСМД "Локомотив Киев", построенный в 1973 году. Благодаря дополнительному оборудованию дом может работать автономно от 12 до 40 часов.

Для сравнения, гораздо более новые ЖК "Южные ворота" и ЖК "Эврика" имеют заявленную автономность 6-8 часов и около 6 часов соответственно.

Это говорит о том, что сам по себе год постройки не определяет уровень энергонезависимости. Решающее значение имеет модернизация инженерных систем и оборудования, установленных в доме.

Что объединяет энергонезависимые дома

Девять из десяти исследованных домов имеют форму управления ОСМД. Все объекты относительно большие – от 102 до 1000 квартир, а большинство из них были построены в 2000-2020-х годах.

Есть и ряд общих инженерных характеристик. У девяти из десяти домов нет газовых плит и утепленные трубопроводы. В восьми из десяти установлены металлопластиковые окна с энергоэффективными стеклопакетами, а у семи есть индивидуальный тепловой пункт или автономное отопление.

Как объясняют в Фонде энергоэффективности, после новых вызовов для украинской энергосистемы изменилось понимание качественного жилья.

"Вызовы в энергетике полностью изменили представление о качестве жилья. Одним из ключевых факторов для комфортного проживания становится бесперебойность технического жизнеобеспечения дома. В частности, наличие альтернативных источников энергии и установок хранения энергии обеспечивает работу насосов подкачки воды, отопления, лифтов и освещения в местах общего пользования во время отключения. Энергоэффективности.

Там также отмечают важность комплексной энергомодернизации домов.

"Качественно утепленный фасад и крыша работают по принципу термоса - дом медленно теряет тепло зимой, поддерживая комфортную температуру даже при временном отсутствии отопления", - объясняют в Фонде.

Энергонезависимость может влиять на стоимость жилья

Энергомодернизация дома может влиять не только на комфорт жильцов, но и на стоимость недвижимости. По экспертным оценкам, квартиры в энергомодернизированных домах Львова могут стоить на $350-500 за квадратный метр дороже по сравнению с аналогичными объектами без комплексной энергомодернизации.

На фоне постоянных атак на энергетическую инфраструктуру автономность дома равномерно становится одним из принципиальных критериев при выборе жилья.

Найти дома с автономными системами можно и непосредственно на платформе ЛУН. В фильтре Комфорт при блекауте пользователи могут выбрать дома, где во время отключений сохраняется доступ к воде, газу, отоплению и интернету, работает лифт или предусмотрено резервное питание квартиры.

Напомним, правительство направило 2,3 млрд грн в поддержку учебных заведений - школ, колледжей и университетов. Средства используются для модернизации инфраструктуры, установки систем резервного питания, восстановления поврежденных объектов и подготовки к отопительному сезону.