Спрос на частные дома в Украине растет: как изменяются цены и требования покупателей

Погодные условия, безопасность и энергетическая ситуация и другие факторы заставляют людей искать комфорт. На рынке недвижимости начали активно говорить об аренде и покупке частных домов и загородных комплексов.

Эксперты ЛУН говорят о стремительном росте популярности частных домов с начала 2026 года. Причем больше всего – именно в прифронтовых регионах. Логично, что такая тенденция была внушена суровой зимой, где низкие температуры сочетались с регулярными атаками на энергетику и большими проблемами со светом и теплом. Частный дом – это среда, где можно несколько больше контролировать ситуацию, чем в квартире.

Как за четыре года выросли цены и спрос?

По данным руководительницы по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, с 2022 по 2026 годы в Сумской области аренда частных домов подорожала в 2,5 раза, а количество отзывов выросло на 89%, в Николаевской – в 2,4 раза при росте спроса на 71%, а в Харькове 22%.

В то же время в Киевской области медиа стоимость аренды домов выросла почти в 3,7 раза, тогда как количество отзывов сократилось с 2022 на 31%. Подобная ситуация наблюдалась и в Днепропетровской области, где цены выросли в 2,5 раза, а спрос снизился на 52%.

Как изменились цены на частные дома по регионам с 2022 по 2026 год.

В середине мая ЛУН писал о росте цен на дома почти по всей Украине, кроме Полтавы, Днепра и Николаева, где год к году общая цена дома снизилась на 2%, 4% и 3% соответственно, а также Хмельницкий, где за год цена домов не претерпела изменений. Кроме того, в Киеве медианная цена дома скорректировалась на -1% год к году, сообщается в отчете за ІІ квартал 2026 года.

Но если брать данные по области, без учета областного центра, то цены росли абсолютно повсюду, иногда даже более 50% в год.

"Сравнивая рынок аренды домов в 2022 и 2026 годах, важно учитывать, что речь идет фактически о двух разных этапах развития рынка. В 2022 году цены формировались в условиях острой неопределенности после начала полномасштабного вторжения. Тогда рынок лишь адаптировался к новым реалиям", – говорит Оксана Остапчук.

Рыночная картина очень опосредована спецификой региона, и она часто может влиять на динамику цен. Например, для одних регионов определяющими являются миграционные процессы и внутренняя релокация населения, для других – риски безопасности или незначительное количество меткого предложения на рынке.

"Это хорошо показывают регионы с умеренным ростом стоимости аренды: например, в Одесской области цены выросли на 89%, однако спрос снизился, как и в большинстве областей этой группы - от 18% до 60%. В то же время Волынская (+36%) и Черниговская (+17%) области стали исключениями, где больше, где количество отзывов, наоборот, возросло", – сообщает Оксана Остапчук.

Соответственно цены формируются под влиянием многих факторов, а не только активности арендаторов.

Первинка и коттеджные городки

Эксперты ЛУН отчитываются, что новых частных домов за год тоже стало больше, чем за предыдущие годы.

По итогам 2025 года украинский жилищный рынок фактически вернулся в свою классическую структуру: примерно 70% нового жилья приходится на квартиры в многоквартирных домах, еще около 30% – на одноквартирные дома.

Сегмент частного жилья все активнее осваивают профессиональные девелоперы. Речь идет прежде всего о коттеджных городках, которые постепенно превращаются в полноценное направление домостроения, а не только в нишевый формат загородной недвижимости.

По данным ЛУН, на середину мая 2026 года в Украине строят 288 коттеджных городков. Это практически соответствует показателю годичной давности: в мае 2025-го активными были 290 таких проектов.

Лидером по количеству активных коттеджных городков традиционно остается Киевская область – здесь сегодня реализуется 115 проектов. Второе место занимает Львовщина, где строят 60 коттеджных городков. На третьем – Ивано-Франковская область с 34 активными проектами.

Многие покупатели, готовые инвестировать в недвижимость, сейчас выбирают вариант загородного частного дома, говорит соучредитель и управляющий партнер коттеджного городка Riviera Village под Вышгородом Сергей Слюсаренко.

Коттеджные городки становятся альтернативой жилым комплексам и проектам "город в городе" для тех, кто хочет быть ближе к природе. Бизнесмены видят в направлении Киевского моря хороший потенциал, в отличие от плотно застроенной Конче-Заспы.

Какие дома в спросе?

По словам Сергея Слюсаренко, именно компактные дома – от 140 кв. м. – становятся все более востребованными. В отличие от предыдущих тенденций, когда чаще выбирали большее пространство по 500-600 кв. м. Базовыми требованиями, без которых уже невозможен спрос, есть автономность и безопасность.

"Сейчас мы проектируем дома так, чтобы подвальные помещения могли использоваться как бомбоубежища двойного назначения", – говорит Сергей Слюсаренко.

Стоимость жилья в таком городке стартует примерно от $2 тыс. за кв. м и может достигать $3,5-4 тыс. в зависимости от формата и комплектации. Лучше всего, по словам экспертов, продаются дома в сегменте $200-300 тыс. Более элитный сегмент с бюджетом более $500 тыс. сейчас переживает более сложные времена.

В жару и холод

Частное жилье позволяет иметь большую автономию и контроль над температурным режимом. В этом году это стало актуальным не только в холодное время года, но и летом во время аномально высоких температур.

Исследование ЛУН показало, что в пригороде Киева температура воздуха может быть до 8 градусов прохладнее столицы.

"В плотно застроенных районах Киева температура поверхности во время летней жары может достигать 46-47°C, тогда как в пригородах с большим количеством зеленых зон и водоемов она составляет 39-41°C", – говорится в исследовании ЛУН.

Актуальные цены на дома

По данным отчета ЛУН, самые дорогие квадратные метры во Львове, $1380 (+13% в год). На втором месте – столичные дома с медианной стоимостью $1240, что за год увеличилось на 8%. Третье место по стоимости метра занимают дома в Ужгороде с ценой $1140 за кв.м, что на 10% больше, чем год назад.

Средняя цена частного дома в Киеве составляет $205 тыс., тогда как частный "квадрат" стоит $1240.

Что касается Киевской области, наиболее актуальные данные ЛУН говорят об отметке в $115 тыс. – и это на 15% больше, чем год назад. При этом стоимость квадратного метра за год выросла на 12,44% и сейчас составляет $934.

Эксперты отчитываются, что больше всего подорожали дома в Белоцерковском (+23%) и Бориспольском (+24%) районах. А самая высокая стоимость поместий сейчас наблюдается в Обуховском – медианная цена поместий здесь достигает $250 тыс., что более чем на $40 тыс. дороже, чем в столице.

Цены на аренду

Запросы на аренду по сравнению с предыдущими годами тоже растут, хотя колеблются в зависимости от сезона.

Даже незначительный рост интереса к аренде домов на фоне инфляции и валютных колебаний отразился на медианных арендных ставках. В то же время во многих случаях цены на дома в областных центрах растут медленнее, чем в пригородах.

Например, в Киеве, Львове и Одессе медианные ставки аренды домов год от года фактически не изменились. В близлежащих областях цены продемонстрировали заметный рост. В частности, во Львовской области аренда домов подорожала на 67%, почти сравнявшись с показателем самого Львова – около $800. Таким образом, между городом и его пригородами фактически сформировался ценовой паритет.

Вывод

Частный дом в Украине постепенно перестает быть исключительно форматом загородного отдыха или статусным жильем. На фоне вызовов безопасности и энергетических вызовов он все чаще рассматривается как полноценная альтернатива квартире – с большей автономностью, приватностью и возможностью лучше контролировать условия проживания.

В то же время меняется и сам спрос. Покупатели все чаще предпочитают более компактные дома, но ожидают от них автономности, энергоэффективности и безопасности. На этот запрос реагируют и девелоперы: количество коттеджных городков остается стабильным, а частная застройка становится отдельным полноценным сегментом рынка.

Станет ли эта тенденция долгосрочным изменением структуры жилищного спроса, будет зависеть не только от ситуации безопасности, но и от стоимости содержания дома, развития пригородов и доступности необходимой инфраструктуры. Однако уже сейчас очевидно: для части украинцев выбор между квартирой и частным домом больше не выбор между городской и загородной жизнью — это выбор между двумя разными моделями комфорта и автономности.