UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,15

EUR

50,70

--0,02

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,30

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Кабмин обновил правила отбора частных партнеров: что изменится для инвесторов

Кабмин обновил правила отбора частных партнеров
Кабмин обновил правила отбора частных партнеров

Кабинет Министров утвердил новый порядок определения частных партнеров в проектах публично-частного партнерства (ППП). Процедуры конкурсов детализировали, для сложных проектов предусмотрели конкурентный диалог, а до объявления торгов можно будет проводить консультации с потенциальными инвесторами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Новый порядок определяет последовательность действий при открытых торгах, торгах с ограниченным участием и конкурентном диалоге. По замыслу правительства, это должен сделать процесс отбора частного партнера более понятным и предсказуемым для бизнеса.

"Новый Порядок не изменяет саму концепцию конкурентного отбора, а делает процедуру определения частного партнера более четкой, предсказуемой и прозрачной – как для публичных партнеров, так и для потенциальных инвесторов", – отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Анна Артеменко. Ее действующий пост также подтверждает сайт министерства.

Отдельно детализирован конкурентный диалог. Такой механизм можно использовать в сложных проектах, когда на начальном этапе невозможно окончательно определить технические, финансовые или юридические решения или оптимальное распределение рисков между сторонами.

Процедура предусматривает взаимодействие с соискателями, переговоры и возможность доработать конкурсную документацию.

Еще одно изменение – предварительные рыночные консультации по оглашению конкурса. Публичный партнер сможет заранее оценить возможности рынка и получить информацию от потенциальных инвесторов, чтобы учесть при подготовке условий проекта.

Также правительство уточнило работу конкурсных комиссий. В частности, предусмотрена возможность создания постоянно действующих комиссий. Кроме того, детализированы требования к обеспечению конкурсных предложений, их оценке и действиям после определения победителя.

Для потенциальных инвесторов изменения означают более четкие правила участия в ППП-проектах и возможность приобщаться к обсуждению сложных проектов еще до финального формирования конкурсных условий.

Напомним, 19 июня 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект №7508 об упрощении механизма привлечения частных инвестиций с использованием ускоренной процедуры государственно-частного партнерства для восстановления разрушенных войной объектов и строительства новых объектов, связанных с послевоенной.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности