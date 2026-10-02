Кабмін оновив правила відбору приватних партнерів: що зміниться для інвесторів

Кабінет міністрів затвердив новий порядок визначення приватних партнерів у проєктах публічно-приватного партнерства (ППП). Процедури конкурсів деталізували, для складних проєктів передбачили конкурентний діалог, а до оголошення торгів можна буде проводити консультації з потенційними інвесторами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Новий порядок визначає послідовність дій під час відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу. За задумом уряду, це має зробити процес відбору приватного партнера зрозумілішим і передбачуванішим для бізнесу.

"Новий Порядок не змінює саму концепцію конкурентного відбору, а робить процедуру визначення приватного партнера більш чіткою, передбачуваною та прозорою – як для публічних партнерів, так і для потенційних інвесторів", – зазначила заступниця міністра економіки та довкілля України Анна Артеменко. Її чинну посаду також підтверджує сайт міністерства.

Окремо деталізовано конкурентний діалог. Такий механізм можна буде застосовувати у складних проєктах, коли на початковому етапі неможливо остаточно визначити технічні, фінансові чи юридичні рішення або оптимальний розподіл ризиків між сторонами.

Процедура передбачає взаємодію з претендентами, переговори та можливість доопрацювати конкурсну документацію.

Ще одна зміна – попередні ринкові консультації до оголошення конкурсу. Публічний партнер зможе заздалегідь оцінити можливості ринку та отримати інформацію від потенційних інвесторів, щоб врахувати її під час підготовки умов проєкту.

Також уряд уточнив роботу конкурсних комісій. Зокрема, передбачена можливість створювати постійно діючі комісії. Крім того, деталізовано вимоги до забезпечення конкурсних пропозицій, їх оцінювання та дій після визначення переможця.

Для потенційних інвесторів зміни означають чіткіші правила участі у ППП-проєктах та можливість долучатися до обговорення складних проєктів ще до фінального формування конкурсних умов.

Нагадаємо, 19 червня 2025 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 7508 щодо спрощення механізму залучення приватних інвестицій з використанням прискореної процедури державно-приватного партнерства для відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України.