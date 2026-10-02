Бізнес закликає підвищити граничні ціни на електроенергію перед зимою: імпорт електроенергії може стати невигідним

Європейська Бізнес Асоціація закликає Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянути граничні ціни на ринку електроенергії напередодні опалювального сезону.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

У бізнесі попереджають, що нинішній рівень прайс-кепів може зробити імпорт електроенергії з ЄС економічно невигідним саме у години дефіциту, а також стримувати розвиток нової маневрової генерації.

Одним із ключових питань в Асоціації називають можливість залучення імпорту у години найбільшої потреби енергосистеми. Якщо вартість електроенергії на сусідніх європейських ринках перевищує встановлену в Україні граничну ціну, комерційне постачання стає економічно недоцільним.

Тобто технічна можливість імпорту може зберігатися, однак скористатися нею повною мірою через цінові обмеження буде неможливо. Особливо актуальним це може стати взимку, коли ціни на європейських ринках змінюються залежно від погоди, вартості газу та співвідношення попиту і пропозиції.

У ЄБА також вважають, що чинні прайс-кепи впливають на економіку нової маневрової та розподіленої генерації – газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок. Такі потужності можуть швидко збільшувати виробництво у години високого попиту, однак для приватних інвесторів їхня робота має залишатися економічно доцільною саме в періоди дефіциту.

На необхідність перегляду обмежень, за оцінкою Асоціації, вказує й ситуація на балансуючому ринку. У першій декаді вересня в окремі години ціна електроенергії на завантаження фактично досягала чинної максимальної межі. У ЄБА вважають, що це може обмежувати залучення додаткової пропозиції під час високого попиту.

Окремо в Асоціації наголошують на необхідності поступового наближення української моделі ціноутворення до європейської. Це має не створювати додаткових бар'єрів для транскордонної торгівлі, імпорту електроенергії та розвитку нової генерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП планує переглянути граничні ціни на електроенергію з 1 листопада. Перегляд стосуватиметься ринку "на добу наперед", внутрішньодобового та балансуючого ринків.