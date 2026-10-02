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Новини
Дата публікації

Україна посилює енергетику перед зимою: через фонд закуплять трансформатори та захисне обладнання

Трансформатори та роз'єднувачі
Україна закуплять трансформатори та захисне обладнання

Україна продовжує закуповувати критичне обладнання для відновлення та захисту енергосистеми напередодні зими. У вересні через Фонд підтримки енергетики уклали контракти майже на 25,6 млн євро, зокрема на трансформатори, кабельне обладнання та спеціальну техніку.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Серед законтрактованого обладнання – силові трансформатори, комутаційне та кабельне обладнання, спеціальна техніка, устаткування для енергетичної інфраструктури та засоби захисту.

Крім того, протягом вересня українські енергетичні компанії вже отримали через фонд обладнання приблизно на 6,1 млн євро. Його використовуватимуть для підтримки стабільної роботи, відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

У вересні міжнародні партнери також оголосили про нові внески. Німеччина має надати 250 млн євро, Естонія – ще 100 тис. євро.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 2,159 млрд євро грантових коштів від 40 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом літа українські енергетичні підприємства отримали через Фонд підтримки енергетики сотні кілометрів кабелів, десятки трансформаторів та газотурбінні електростанції для посилення енергосистеми.

Автор:
Тетяна Гойденко

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