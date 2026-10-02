Через атаки РФ "Метінвест" може вийти з проєкту заводу в Італії на €3 млрд

Гірничо-металургійна група "Метінвест" розглядає можливість продати всю свою частку у спільному з Danieli проєкті будівництва сталеливарного заводу в Італії вартістю 3 млрд євро. Такий варіант розглядають на тлі посилення фінансового тиску на компанію через російські атаки на її українські підприємства.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, повний вихід із Metinvest Adria є одним із варіантів, які розглядає компанія для зміцнення свого балансу.

У "Метінвесті" підтвердили Bloomberg, що ведуть переговори з інвесторами, які можуть приєднатися до проєкту як акціонерні партнери. Остаточного рішення щодо розміру частки, яку компанія може продати, поки немає.

"Наразі ми розглядаємо низку варіантів щодо майбутньої структури власності проєкту", – повідомив представник компанії.

Пошук третього партнера "Метінвест" розпочав ще на початку цього року. Компанія прагнула скоротити власні зобов'язання за проєктом до менш ніж 300 млн євро.

За початковим планом "Метінвест" мав надати понад 500 млн євро, або 75% акціонерного капіталу, решту – Danieli. Проєкт також передбачає залучення боргового фінансування та державних грантів.

Майбутній завод у Пьомбіно в Тоскані має виробляти 2,7 млн тонн низьковуглецевої сталі на рік та створити близько 1 100 робочих місць. Для "Метінвесту" проєкт мав стати одним зі способів диверсифікувати бізнес за межами України.

Водночас фінансове навантаження на групу посилюється. За перше півріччя 2026 року "Метінвест" отримав $202 млн збитку. У квітні компанія використала грошові резерви для погашення облігацій на $428 млн.

Наступне велике погашення боргу припадає на жовтень 2027 року, коли компанії необхідно виплатити $332 млн за облігаціями.

Додаткового тиску завдали російські удари по українських підприємствах групи. У серпні та вересні атаки на "Запоріжсталь" і "Каметсталь" призвели до загибелі людей та зупинки частини виробничих об'єктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Метінвест" і Danieli підписали угоду про партнерство у межах Metinvest Adria для будівництва нового металургійного заводу в італійському Пьомбіно.