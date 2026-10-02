Из-за атак РФ "Метинвест" может выйти из проекта завода в Италии на €3 млрд

Горно-металлургическая группа "Метинвест" рассматривает возможность продать всю свою долю в совместном с Danieli проекте строительства сталелитейного завода в Италии стоимостью 3 млрд евро. Такой вариант рассматривают на фоне усиления финансового давления на компанию из-за российских атак на ее украинские предприятия.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, полный выход из Metinvest Adria является одним из вариантов, рассматриваемых компанией для укрепления своего баланса.

В "Метинвесте" подтвердили Bloomberg, что ведут переговоры с инвесторами, которые могут присоединиться к проекту как акционерные партнеры. Окончательного решения о размере доли, которую компания может продать, пока нет.

"В настоящее время мы рассматриваем ряд вариантов относительно будущей структуры собственности проекта", – сообщил представитель компании.

Поиск третьего партнера "Метинвест" начался еще в начале этого года. Компания стремилась сократить собственные обязательства по проекту до менее 300 млн евро.

По первоначальному плану "Метинвест" должен предоставить более 500 млн евро, или 75% акционерного капитала, остальное - Danieli. Проект предусматривает также привлечение долгового финансирования и государственных грантов.

Будущий завод в Пембино в Тоскане должен производить 2,7 млн. тонн низкоуглеродистой стали в год и создать около 1 100 рабочих мест. Для "Метинвеста" проект должен стать одним из способов диверсифицировать бизнес за пределами Украины.

В то же время, финансовая нагрузка на группу усиливается. За первое полугодие 2026 года "Метинвест" получил $202 млн убытка. В апреле компания использовала денежные резервы для погашения облигаций на $428 млн.

Следующее крупное погашение долга приходится на октябрь 2027 года, когда компании необходимо выплатить $332 млн. по облигациям.

Дополнительное давление нанесли российские удары по украинским предприятиям группы. В августе и сентябре атаки на "Запорожсталь" и "Каметсталь" привели к гибели людей и остановке части производственных объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" и Danieli подписали соглашение о партнерстве в рамках Metinvest Adria для строительства нового металлургического завода в итальянском Пембино.