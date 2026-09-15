"Метинвест" идет на сокращение персонала и расходов из-за обстрелов и блокады портов

Группа Метинвест Рината Ахметова исчерпала довоенный запас прочности и вынуждена внедрять антикризисные меры, предусматривающие существенное сокращение расходов и персонала. Причинами кризиса стали российские ракетные удары по металлургическим заводам, блокада морских портов, рост тарифов на логистику и ограничения торговли со стороны ЕС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью с операционным директором группы "Метинвест" Александром Мироненко для Forbes.

Последствия обстрелов и текущее состояние заводов

В августе и сентябре 2026 года войска РФ нанесли массированные удары баллистическими ракетами по двум основным металлургическим предприятиям группы. По "Запорожстали" выпустили 11 ракет, по "Каметсталю" - пять. В ходе атак погибли 13 работников и подрядчиков, более 40 человек получили ранения. Через подростное время баллистики в две минуты люди не успевали добраться до укрытий.

Оба комбината остановлены.

"Запорожсталь": испытала разрыв производственной цепи, стоимость восстановления оценивается в десятки миллионов;

"Каметсталь": продолжается разбор завалов и фиксация повреждений, в том числе повреждена только что отремонтированная доменная печь №1;

Контракты: компания объявляет форс-мажор по ряду многомиллионных контрактов для перенесения или отмены сроков.

Горно-обогатительный сегмент также понес существенные потери. Центральный и Северный ГОК работают только на 50% мощности. Южный ГОК остановился из-за закрытия портов, а Ингулецкий ГОК законсервирован с 2024 года из-за дороговизны электричества, ведь его работа требует цены концентрата не менее $135–150 за тонну против нынешних около $100.

Блокада портов и логистический тупик

Закрытие морских путей оказалось главным вызовом для компании:

Потеря экспорта: ежемесячно по экспорту через порты выпадает до 1,5 млн. тонн руды (до 1 млн. тонн с Южного ГОКа и около 0,5 млн. тонн совокупно с Северного и Центрального), а также металлопродукция;

Дорогой импорт угля: после остановки мощностей в Покровске компания покупает за границей около 250 тыс. тонн угля в месяц. Перевод логистики из портов Большой Одессы на железную дорогу через Польшу и Констанцу увеличил транспортные расходы на 50–60%, сведя маржу производства к нулю;

Внутренние тарифы и дефицит тяги: себестоимость продукции выросла на 30% из-за удорожания электроэнергии и железнодорожных перевозок, что заставляет бизнес переходить на автотранспорт. Кроме того, отвод локомотивов УЗ дальше прифронтовых Днепра и Запорожья грозит параличом вывоза грузов в радиусе 150 км от линии столкновения. Бизнес призывает к созданию формата "железнодорожного Рамштайна" для закупки новых локомотивов.

Барьеры ЕС и отсутствие внутренней защиты

Европейский рынок остался единственным направлением сбыта для компании, однако условия торговли там существенно усложнились. Апрельские квоты ЕС сократили разрешенный импорт готового проката вдвое — до 1 млн. тонн в год. Поэтому приобретенный за 10 млн евро румынский завод в Яссах, который должен был перерабатывать сталь из "Запорожстали", оказался под угрозой полной остановки: ограниченный объем проката предприятию выгоднее напрямую поставлять в Польшу по более высокой цене, чем производить из него трубы в Румынии.

Дополнительным ударом становится экологическая пошлина CBAM, которая прибавит от 50 до 100 евро на тонну проката при его рыночной стоимости около $600. В этой связи "Метинвест" просит предоставить украинским производителям переходный период сроком на 2-3 года после войны или до 10 лет. В то же время, внутренний рынок Украины остается незащищенным от демпинга: растет импорт турецких труб, изготовленных из дешевого российского сляба, вместо загрузки собственной производственной цепи между "Запорожсталью" и "Интерпайпом".

План выживания: оптимизация и сокращение

Пакет кризисных мер группы предусматривает несколько ключевых шагов:

Сокращение штата: в первую очередь оптимизация коснется административного персонала. Компания будет заменять подрядчиков собственными работниками, после чего будет определять избыток людей для сокращения или перевода;

Урезание расходов: инвестиционная программа на 2026 год сокращается на 15–20%, а проекты расширения собственной газовой генерации и строительства солнечной электростанции заморожены;

Свертывание экспансии: приобретение новых активов в Европе приостановлено, а продажа угольного бизнеса в США перешла в финальную стадию.

Мироненко подчеркнул, что металлургия, которая обеспечивала до 7% ВВП Украины, нуждается в создании специальных государственных и международных фондов восстановления, подобных программам в энергетике.

Напомним, ранее Dilo проанализировало кризисное состояние отрасли и угрозы отечественной металлургии. Летом 2026 над горно-металлургическим комплексом одновременно сомкнулись все ключевые вызовы: квоты ЕС, экологическая пошлина CBAM, блокада портов и рост железнодорожных тарифов наложились на вражеские удары по предприятиям, заставив экспертов и участников рынка говорить исключительно о выживании бизнеса.