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Цены на топливо 15 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 15 сентября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|90,11 грн (+1,23 грн)
|А-95
|86,17 грн (+1,16 грн)
|А-92
|81,67 грн (+1,08 грн)
|ДТ
|97,06 грн (+1,12 грн)
|Газ
|43,66 грн (+15 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|92,90
|89,90
|99,50
|45,50
|UPG
|89,90
|87,90
|98,90
|43,90
|WOG
|91,90
|88,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|86,90
|83,90
|81,90
|94,90
|42,90
|SOCAR
|93,90
|89,90
|99,90
|44,47
|AMIC
|88,90
|85,90
|97,01
|42,65
|БРСМ-Нафта
|82,67
|93,35
|42,16
Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.