Ціни на пальне 15 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 15 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 90,11 грн (+1,23 грн) А-95 86,17 грн (+1,16 грн) А-92 81,67 грн (+1,08 грн) ДП 97,06 грн (+1,12 грн) Газ 43,66 грн (+15 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 92,90 89,90 99,50 45,50 UPG 89,90 87,90 98,90 43,90 WOG 91,90 88,90 99,90 45,50 УКРНАФТА 86,90 83,90 81,90 94,90 42,90 SOCAR 93,90 89,90 99,90 44,47 AMIC 88,90 85,90 97,01 42,65 БРСМ-Нафта 82,67 93,35 42,16

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.