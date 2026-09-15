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Ціни на пальне 15 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 15 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|90,11 грн (+1,23 грн)
|А-95
|86,17 грн (+1,16 грн)
|А-92
|81,67 грн (+1,08 грн)
|ДП
|97,06 грн (+1,12 грн)
|Газ
|43,66 грн (+15 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|92,90
|89,90
|99,50
|45,50
|UPG
|89,90
|87,90
|98,90
|43,90
|WOG
|91,90
|88,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|86,90
|83,90
|81,90
|94,90
|42,90
|SOCAR
|93,90
|89,90
|99,90
|44,47
|AMIC
|88,90
|85,90
|97,01
|42,65
|БРСМ-Нафта
|82,67
|93,35
|42,16
Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.