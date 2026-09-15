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США оцінили вартість війни з Іраном у понад $33 млрд: яке майно та техніку втрачено

армія США
США витратили $33,4 млрд на операцію проти Ірану / Вікіпедія

Урядовий звіт Міністерства оборони США засвідчив, що загальні збитки від війни з Іраном сягнули $33,4 мільярда. Зокрема внаслідок іранських ударів було пошкоджено сотні споруд на американських базах на Близькому Сході, а також десятки літаків. 

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

З чого складаються збитки

Як зазначається у звіті, у загальну суму збитків входять $7,4 млрд додаткових зобов'язань, $22,3 млрд на використані боєприпаси та $3,7 млрд на втрачене обладнання. Витрати на відновлення інфраструктури до розрахунку не включені.

Крім того, фізична шкода дипломатичним установам США в Іраку, Кувейті, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах склала $184 мільйони.

Витрати боєприпасів під час конфлікту призвели до дефіциту стратегічних запасів та виявили вузькі місця промислових баз для їх поповнення. Хоча президент Дональд Трамп перед публікацією звіту оголосив, що США виробляють "більше вишуканої та елітної зброї, ніж будь-коли в історії".

Окремо Державний департамент США повідомив про $113 млн витрат, пов'язаних із конфліктом з Іраном, станом на 2 червня. Із них $79,2 млн спрямували на реагування на надзвичайні обставини, зокрема евакуацію співробітників Держдепу та їхніх родин, громадян США і громадян третіх країн, які мали право на таку допомогу.

США втратили десятки літаків

Станом на кінець червня були знищені чотири винищувачі F-15E та штурмовик A-10. F-35A зазнав бойового пошкодження — це перший відомий випадок бойового пошкодження літака цього типу.

Також були пошкоджені або знищені сім літаків-заправників KC-135, втрачено сім гелікоптерів і понад 30 безпілотників.

У зоні конфлікту були понад 50 тисяч військових

Також у звіті повідомляється, що для підтримки операції у зоні відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM) було розгорнуто понад 50 000 військовослужбовців США. Командування розосередило американські сили по всій зоні відповідальності, часто переміщуючи їх до нових місць базування для зменшення вразливості військ і збереження бойової потужності. Військова транспортна авіація за цей час здійснила понад 1500 рейсів.

Нагадаємо, раніше повідомлялоося, що міністр оборони США Піт Хегсет вимагає додаткових грошей на війну з Іраном, проте законодавці відмовляються узгоджувати бюджет без чітких пояснень.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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