Забійні цехи, холодильники та консервне виробництво: в Україні продають великий м’ясокомбінат

В індустріальному парку в селі Острів на Тернопільщині пропонують до продажу або оренди потужний м’ясопереробний комплекс загальною площею близько 15 тисяч квадратних метрів.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення Inventure.

Підприємство забезпечене всім необхідним обладнанням для організації повного циклу виробництва — від приймання та забою худоби до виготовлення ковбас, консервів, снеків і пакування готової продукції.

До складу комплексу входять:

забійний і передзабійний цехи;

холодильний цех із камерами охолодження, шокового заморожування та зберігання;

цех обвалювання та фасування м’яса;

консервний цех;

цех ковбасних виробів і м’ясних снеків;

складські приміщення та зони експедиції;

офісні й побутові приміщення, роздягальні, душові та їдальня.

Виробничі потужності та оснащення

Комплекс включає забійний цех із продуктивністю до 60 голів свиней на годину, а також передзабійне відділення.

У цеху обвалювання та фасування м’яса на 18 робочих місцях можна переробляти до 30 тонн сировини за зміну.

Холодильна інфраструктура підприємства налічує камери охолодження, шокового заморожування та зберігання продукції. Крім того, на території облаштовано лінії для випуску сосисок, варених і копчених ковбас, м'ясних делікатесів, снеків та консервів.

Інфраструктура парку та додаткові об'єкти

М’ясокомбінат має доступ до загальної інженерної інфраструктури індустріального парку, яка включає парову котельню на пелетах, артезіанські свердловини, сучасні очисні споруди, власні трансформаторні підстанції та сонячну електростанцію.

Підприємство сертифіковане за стандартами ISO та HALAL, а його розташування дозволяє претендувати на державні пільги.

Окремо також пропонується сусідній виробничий комплекс для забою та первинної переробки великої рогатої худоби площею майже 980 квадратних метрів.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.