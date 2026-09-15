Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора

15 вересня Верховна Рада на своєму засіданні звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України

Як пише Delo.ua, про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодив звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Вранці 14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами генпрокурора, йдеться про можливе підроблення офіційних документів із метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також фіктивне усиновлення.

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути питання про звільнення Кравченка з посади.

Натомість Кравченко заявив, що перебуває у "закордонному відрядженні". За його словами, під час поїздки він планує зустрічі з міжнародними партнерами, на яких має намір поінформувати їх про ситуацію в українських антикорупційних органах. Водночас джерела "Суспільного" повідомили, що генпрокурор самостійно оформив п'ятиденне відрядження до Парижа нібито для участі у слуханні ПАРЄ. У самій ПАРЄ, однак, заявили, що Кравченко або представники його відомства не братимуть участі в засіданні.

Після цього Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Ще 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він пояснював своє рішення політичними обставинами та небажанням, щоб посада генпрокурора використовувалася у політичному протистоянні.

Перед цим у публічному просторі загострився конфлікт навколо операції НАБУ і САП "Карфаген". Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Учасників групи підозрюють у систематичному отриманні грошей від шахрайських колцентрів та легалізації майна на десятки мільйонів гривень. У межах цієї історії в публічному просторі з'явилася інформація про обшуки у Кравченка та його заступниці Марії Вдовиченко.

Сам Кравченко заперечував свою причетність до можливого прикриття незаконної діяльності.

Хто такий Руслан Кравченко

Кравченко очолив Офіс генпрокурора у червні 2025 року. Верховна Рада тоді підтримала його призначення 273 голосами.

До цього Кравченко з 2024 року очолював Державну податкову службу. У квітні 2023 року Кравченка указом Зеленського призначили на посаду голови Київської обласної військової адміністрації.

Кравченко з 2012-го по 2014 рік працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду. Потім брав участь в Антитерористичній операції за контрактом, був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (у Дебальцевому та Бахмуті). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015-го по 2017 рік працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Зокрема у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Після цього обіймав інші посади у правоохоронних органах. У 2023 році подався на конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).



