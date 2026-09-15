Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії подолав важливий етап у Палаті представників США

Комітет Палати представників США з питань регламенту 14 вересня схвалив двопартійний законопроєкт, спрямований на посилення санкцій проти Російської Федерації через її війну проти України.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Hill.

Схвалення документа комітетом Палати представників, імовірно, відкриває шлях до голосування за нього всім складом палати вже цього тижня.

Сенаторка Джин Шахін, яка є провідною демократкою в Комітеті Сенату із закордонних відносин, назвала інформацію про можливе голосування Палати представників "чудовою новиною" та наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту.

"Українські цивільні й надалі гинуть через військову машину Путіна, а цей законопроєкт завдає серйозного удару по фінансах Кремля. Зараз саме час його ухвалити й змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – заявила Шахін.

Палата представників має піти на семитижневі канікули після завершення роботи в четвер. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон 14 вересня заявив журналістам, що може прискорити розгляд законопроєкту про санкції проти Росії за процедурою, яка передбачає його підтримку щонайменше двома третинами членів Палати представників.

Законопроєкт, одним із головних прихильників якого був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, дозволить президенту США Дональду Трампу запроваджувати санкції проти осіб, які діють в інтересах російського уряду, якщо вони перешкоджають мирним переговорам з Україною, порушують досягнуту мирну угоду або намагаються підірвати український уряд.

Документ також надасть Трампу можливість запроваджувати візові обмеження та блокувати активи Володимира Путіна, окремих російських військових командирів, а також "будь-яких іноземних осіб, які свідомо постачають оборонну продукцію" російським військовим.

Крім того, законопроєкт дозволить США підвищити до 500% мита на товари з Росії та країн, які "свідомо здійснюють обмін російським ураном і нафтопродуктами".

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану.За проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Документ передбачає посилення економічного тиску на країни, які становлять загрозу міжнародній безпеці.

Законопроєкт про "пекельні"санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.