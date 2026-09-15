Виробник м'яса повернув 15 млн грн податків після перевірки: як працювала схема

Державна податкова служба (ДПС) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили виробника м'ясної продукції на ухиленні від сплати податків на суму понад 15 млн грн. Компанія вже повністю перерахувала кошти до державного бюджету.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПС.

Порушення були виявлені під час документальної перевірки, проведеної з урахуванням матеріалів кримінального провадження від БЕБ за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Головні схеми, виявлені під час перевірки:

Заниження ПДВ на понад 8 млн грн: підприємство реалізовувало м’ясну продукцію фізичним особам-підприємцям (ФОП) за цінами, які суттєво нижчі за звичайні ринкові.

підприємство реалізовувало м’ясну продукцію фізичним особам-підприємцям (ФОП) за цінами, які суттєво нижчі за звичайні ринкові. Маніпуляції зі списанням запасів на майже 7 млн грн: компанія безпідставно включала до складу витрат та податкового кредиту з ПДВ операції зі списання запасів, що призвело до заниження як податку на додану вартість, так і податку на прибуток підприємств.

Попри виявлені порушення, підприємство повністю погодилося з висновками податківців та добровільно сплатило всі донараховані суми до бюджету в повному обсязі.

Водночас матеріали перевірки ДПС передала до теруправління БЕБ для подальшого досудового розслідування та ухвалення остаточних процесуальних рішень.

Нагадаємо, напередодні уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязки голови Державної податкової служби. У статусі в.о. вона займала цю посаду з 18 червня 2025 року.