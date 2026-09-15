Відомий виробник олії та соусів модернізує завод на Кіровоградщині та збудує ТЕС на біомасі

Компанія "Віктор і К" – виробник продукції під маркою “Королівський смак” – готує масштабну реконструкцію заводу на Кіровоградщині та планує звести власну теплоелектростанцію на біомасі потужністю до 8,5 МВт.

Як пише Dilo, про це повідомляє Latifundist.

Модернізація переробних потужностей

Згідно із повідомленням про плановану діяльність компанії у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, проєкт передбачає реконструкцію масло-пресового цеху, який розрахований на переробку 600 тонн насіння соняшнику на добу. Для цього демонтують старий цех і зведуть новий із встановленням буферного силосу об'ємом 5,63 кубічних метрів, сортувального обладнання, жаровень та пресів.

Окремо запланована реконструкція підготовчого цеху з пресовим відділенням для переробки 1 тисячі тонн ріпаку на добу. Після цього підприємство зможе переробляти 700 тонн підготовленого насіння сої щодня. Зберігати сировину планують у наявних силосах елеватора. Очікується, що завод вироблятиме 141,9 тисячі тонн нерафінованої ріпакової олії та 178,2 тисячі тонн ріпакового шроту на рік.

Будівництво нової ТЕС

Підприємство також зведе когенераційну ТЕС на біомасі з електричною потужністю до 8,5 МВт. Електроенергію використовуватимуть виключно для власних потреб без відпуску в зовнішні мережі. На станції встановлять два парові котли та турбоагрегат Siemens SST 200.

Як паливо застосовуватимуть лушпиння соняшнику, сої та гречки; пелети з лушпиння соняшнику і сої; суміші лушпиння та відходів агропереробки. У складі станції передбачено паливний склад із чотирма силосами.

Про компанію

"Віктор і К" — це відоме українське підприємство харчової промисловості з Кіровоградської області (смт Власівка), яке спеціалізується на виробництві соняшникової олії, майонезу, соусів та іншої продукції.

Торгова марка "Королівський смак", під якою виготовляється продукція підприємства була зареєстрована у 2001 році.

За даними YouControl, статутний фонд підприємства складає понад 58 млн грн. Його засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Король.

Раніше повідомлялося, що підприємство "Люкс-Ойл" планує масштабну реконструкцію олійноекстракційного заводу в Миколаївській області.