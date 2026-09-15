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Известный производитель масла и соусов модернизирует завод в Кировоградской области и построит ТЭС на биомассе

завод компании Виктор и К
В Кировоградской области завод "Королевского вкуса" получит собственную ТЭС/Фото: "Королевский вкус"

Компания "Виктор и К" — производитель продукции под маркой "Королевский вкус" — готовит масштабную реконструкцию завода в Кировоградской области и планирует возвести собственную теплоэлектростанцию на биомассе мощностью до 8,5 МВт.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Latifundist.

Модернизация перерабатывающих мощностей

Согласно сообщению о планируемой деятельности компании в Едином реестре по оценке влияния на окружающую среду, проект предусматривает реконструкцию маслопрессового цеха, который рассчитан на переработку 600 тонн семян подсолнечника в сутки. Для этого демонтируют старый цех и построят новый с установкой буферного силоса объемом 5,63 кубических метров, сортировочного оборудования, жаровень и прессов.

Отдельно запланирована реконструкция подготовительного цеха с пресс-отделением для переработки 1 тысячи тонн рапса в сутки. После этого предприятие сможет перерабатывать 700 тонн подготовленных семян сои в день. Хранить сырье планируют в имеющихся силосах элеватора. Ожидается, что завод будет производить 141,9 тысяч тонн нерафинированного рапсового масла и 178,2 тысяч тонн рапсового шрота в год.

Строительство новой ТЭС

Предприятие также возведет когенерационную ТЭС на биомассе с электрической мощностью до 8,5 МВт. Электроэнергию будут использовать исключительно для собственных нужд без отпуска во внешние сети. На станции установят два паровых котла и турбоагрегат Siemens SST 200.

Как топливо будут применять шелуху подсолнечника, сои и гречихи; пеллеты из шелухи подсолнечника и сои; смеси шелухи и отходов агропереработки. В составе станции предусмотрен топливный состав с четырьмя силосами.

О компании

"Виктор и К" - это известное украинское предприятие пищевой промышленности из Кировоградской области (пгт. Власовка), специализирующееся на производстве подсолнечного масла, майонеза, соусов и другой продукции.

Торговая марка "Королевский вкус", под которой производится продукция предприятия, была зарегистрирована в 2001 году.

По данным YouControl, уставный фонд предприятия составляет более 58 млн грн. Его основателем и конечным бенефициарным владельцем является Виктор Король.

Ранее сообщалось, что предприятие "Люкс-Ойл" планирует масштабную реконструкцию маслоэкстракционного завода в Николаевской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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