В Сумской области в результате российских обстрелов уничтожен объект генерации мощностью 36,6 МВт (ФОТО)

В Сумской области в результате новых ударов полностью уничтожен объект генерации мощностью 36,6 МВт, что лишило регион примерно четверти его общих энергетических мощностей.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Ассоциации субъектов распределительной и маневровой генерации (АСРМГ).

По данным ассоциации, два дня назад объект уже получил попадание, сейчас зафиксировано еще три удара . Объект полностью уничтожен и электроэнергию не производит.

"Объект мощностью 36,6 МВт уничтожен, генерации на нем нет. Общая мощность генерации в Сумской области - около 145 МВт. Один удар забрал примерно четверть этого объема", - заявили в АСРМГ.

Последствия удара по объекту генерации в Сумской области/Фото: АСРМГ

Особенности восстановления в прифронтовой зоне

В ассоциации объяснили, что распределенная генерация создавалась как ответ на уязвимость больших энергоблоков. Однако на Сумщине каждый отдельный объект системно значим из-за небольшой суммарной мощности области. В прифронтовых регионах строительство новых мощностей и восстановление разрушенных происходит одновременно за счет одного ресурса. Значительная часть новых мегаватт идет на замещение уничтоженного, из-за чего фактический баланс региона остается неизменным.

За каждым проектом стоит оборудование с длительным сроком снабжения, финансирования и работа команд. После удара этот цикл начинается снова.

Разрушенный объект генерации в Сумской области/Фото: АСРМГ

Позиция АСРМГ

Ассоциация субъектов распределительной и маневровой генерации отмечает, что плановые показатели ввода мощностей должны учитывать потери от обстрелов. В отдельных решениях требуются вопросы физической защиты и доступности страхования военных рисков.

"Новые мощности должны появляться, по меньшей мере, с той скоростью, с которой россия уничтожает имеющиеся", - подчеркнули в АСРМГ.

Напомним, в сентябре более 28 тонн оборудования для энергетической инфраструктуры поступило в Сумскую область в рамках гуманитарной помощи от Швеции.