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Украина заняла второе место в мире по производству смородины: какая ситуация на рынке

смородина
Украина контролирует 8% мировых площадей под смородиной / Depositphotos

Отечественное производство смородины сформировало мощный и самостоятельный сегмент ягодного бизнеса, обеспечив Украине второе место в мировом рейтинге после Польши.

Об этом пишет Dilo, со ссылкой на материал AgroTimes.

Эксперты Института садоводства НААН Александр Ярещенко и Инна Бабийчук отмечают, что официальная статистика Госстата фиксирует более 4 тысяч гектаров под этой культурой и валовой сбор около 27 тысяч тонн ежегодно.

Однако специалисты призывают относиться к этим показателям взвешенно, ведь около двух третей всех площадей сосредоточены в домохозяйствах населения, которые не отчитываются официально.

Более точная оценка для профессионального сектора составляет около 15 тыс. тонн гарантированного урожая в год. Даже с учетом этого, Украина контролирует 8% мировых площадей под смородиной, оставаясь ключевым игроком на международной арене.

Мировой рынок этой ягоды чрезвычайно компактен: общая площадь насаждений в мире насчитывает около 50 тыс. гектаров, причем более 95% из них сосредоточено в Европе.

Из-за такой концентрации рынок демонстрирует высокую уязвимость к любым погодным или производственным аномалиям.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий производство украинской смородины сократилось, что напрямую повлияло на объемы экспорта. В 2025 году он показал значительное падение, особенно в сегменте замороженной продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб

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