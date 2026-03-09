Запланована подія 2

Из-за плохого урожая экспорт украинской смородины сократился почти в 5 раз

смородина
Экспорт украинской смородины сократился / Depositphotos

Из-за неблагоприятных погодных условий производство украинской смородины сократилось, что повлияло на объемы экспорта. В 2025 году он показал значительное падение, особенно в сегменте замороженной продукции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

В сегменте свежей продукции заметно упал экспорт в Польшу, традиционно являющуюся ключевым рынком для украинских поставщиков. В то же время, Молдова сохранила экономическую привлекательность, что позволило не только удержать объемы, но и зафиксировать их незначительный рост.

Объемы замороженной смородины упали почти в пять раз по сравнению с 2024 годом, хотя в абсолютных цифрах разница не критическая. Большинство производимого объема было реализовано на внешних рынках.

Основными покупателями замороженной смородины остаются:

  • Болгария - 31%,
  • Италия - 15%,
  • Польша - 15%,
  • Германия – 15%.

Импорт замороженной продукции остается на низком уровне, выполняя в основном роль компенсации дефицитных пауз в графиках украинских поставок, преимущественно за счет польского ресурса.

Домой, ключевой экспортно ориентированной ягодой Украины остается малина. Однако в 2025 году   объемы ее экспорта сократились из - за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.

Автор:
Татьяна Гойденко