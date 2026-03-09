Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Наличный курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Волынское предприятие "Лесов Украины" получило международный экосертификат FSC

сублимированные ягоды, продукция
Киверцовский консервный цех расширяет сбыт продукции за пределы собственных торговых точек / ГП "Леса Украины"

На Волыни Киверцовский консервный цех, специализирующийся на переработке лесного сырья, получил международный сертификат FSC. Предприятие, входящее в структуру Киверцовского надлесничества (филиал "Полесский лесной офис") уже планирует масштабировать сбыт продукции за пределы собственных торговых точек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба госпредприятия "Леса Украины".

Основой производства с 50-летней историей является переработка березового сока, объем которого за сезон может достигать 200 тонн. Также цех перерабатывает до 5 тонн ягод и 3 тонн грибов ежегодно. Ассортимент включает варенье и джемы из малины, ежевики, брусники, клюквы и черники, а также маринованные грибы. Отдельным направлением работы является изготовление сублимированной продукции, сохраняющей свойства свежего сырья.

Специалисты цеха разработали собственные технические условия и рецептуру для производства крем-меда. Для этого жидкий мед взбивают в кремовую смесь, добавляя сублимированные ягоды, орехи и специи.

крем-мед
крем-мед / ГП "Леса Украины"

Сейчас товары реализуют через сеть специализированных магазинов "Лесовичок". Продукция пользуется постоянным спросом в учебных заведениях: школах, детских садах и интернатах. Из-за потенциала к росту Полесский филиал принял решение о расширении рынков сбыта продукции.

Как отметили в "Лесах Украины", международный сертификат FSC подтверждает экологическое происхождение сырья и открывает путь к новым торговым площадкам. Производство продолжает использовать традиционные методы консервирования в сочетании с современными технологиями сублимации.

Справочно

FSC сертификат (Forest Stewardship Council) – это международный знак качества, подтверждающий, что продукция (древесина, бумага, мебель, ягоды, грибы) происходит из лесов, где ведется экологически и социально ответственное хозяйство. Он гарантирует неутомимое использование ресурсов, сохранение биоразнообразия и защиту прав местных общин.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине, в Коростышевском надлесничестве, будет запущен современный шишкосушарный завод. Этот инвестиционный проект от ГП "Леса Украины" позволит значительно увеличить объемы производства высококачественных семян и ускорить процесс возобновления лесов.

Автор:
Татьяна Ковальчук