Волынское предприятие "Лесов Украины" получило международный экосертификат FSC

На Волыни Киверцовский консервный цех, специализирующийся на переработке лесного сырья, получил международный сертификат FSC. Предприятие, входящее в структуру Киверцовского надлесничества (филиал "Полесский лесной офис") уже планирует масштабировать сбыт продукции за пределы собственных торговых точек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба госпредприятия "Леса Украины".



Основой производства с 50-летней историей является переработка березового сока, объем которого за сезон может достигать 200 тонн. Также цех перерабатывает до 5 тонн ягод и 3 тонн грибов ежегодно. Ассортимент включает варенье и джемы из малины, ежевики, брусники, клюквы и черники, а также маринованные грибы. Отдельным направлением работы является изготовление сублимированной продукции, сохраняющей свойства свежего сырья.

Специалисты цеха разработали собственные технические условия и рецептуру для производства крем-меда. Для этого жидкий мед взбивают в кремовую смесь, добавляя сублимированные ягоды, орехи и специи.

крем-мед / ГП "Леса Украины"

Сейчас товары реализуют через сеть специализированных магазинов "Лесовичок". Продукция пользуется постоянным спросом в учебных заведениях: школах, детских садах и интернатах. Из-за потенциала к росту Полесский филиал принял решение о расширении рынков сбыта продукции.

Как отметили в "Лесах Украины", международный сертификат FSC подтверждает экологическое происхождение сырья и открывает путь к новым торговым площадкам. Производство продолжает использовать традиционные методы консервирования в сочетании с современными технологиями сублимации.

Справочно

FSC сертификат (Forest Stewardship Council) – это международный знак качества, подтверждающий, что продукция (древесина, бумага, мебель, ягоды, грибы) происходит из лесов, где ведется экологически и социально ответственное хозяйство. Он гарантирует неутомимое использование ресурсов, сохранение биоразнообразия и защиту прав местных общин.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине, в Коростышевском надлесничестве, будет запущен современный шишкосушарный завод. Этот инвестиционный проект от ГП "Леса Украины" позволит значительно увеличить объемы производства высококачественных семян и ускорить процесс возобновления лесов.