В Полтавской области запустили комплекс по переработке шишек и семян хвойных пород

Госпредприятие "Леса Украины" запустило в эксплуатацию автоматизированный комплекс в Миргородском надлесничестве Слобожанского филиала. Мощность линии позволяет обрабатывать до 110 кг сырья в одну смену, обеспечивая потребности региона в посадочном материале.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Лесов Украины".

Характеристики и производительность

Комплекс предназначен для сушки, переработки и хранения семян хвойных пород. Основные показатели работы оборудования включают:

производительность переработки: от 80 до 110 кг шишек за одну рабочую смену;

емкость камеры для сушки: 1100 литров;

функциональные возможности: сушка сырья, обезкривление семян и финальная очистка.

Для переработки используют шишки, заготовленные работниками лесничества в течение зимнего периода. Полученные семена сосны обыкновенной планируют высеять в лесных питомниках весной 2026 года для выращивания сеянцев.

Экономическая целесообразность

Внедрение своей шишкосушилки позволяет предприятию изменить логистические процессы. Ранее лесничество транспортировало сырье в соседние предприятия области, что создавало расходы на горючее и увеличивало время обработки.

Теперь все технологические операции будут выполняться на месте. Текущая производительность линии способна полностью обеспечить потребности Миргородского надлесничества, а также предоставлять услуги смежным подразделениям при необходимости.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине, в Коростышевском надлесничестве, будет запущен современный в шишкосушарии. Этот инвестиционный проект от ГП "Леса Украины" позволит значительно увеличить объемы производства высококачественных семян и ускорить процесс возобновления лесов.