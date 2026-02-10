- Категория
В Полтавской области запустили комплекс по переработке шишек и семян хвойных пород
Госпредприятие "Леса Украины" запустило в эксплуатацию автоматизированный комплекс в Миргородском надлесничестве Слобожанского филиала. Мощность линии позволяет обрабатывать до 110 кг сырья в одну смену, обеспечивая потребности региона в посадочном материале.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Лесов Украины".
Характеристики и производительность
Комплекс предназначен для сушки, переработки и хранения семян хвойных пород. Основные показатели работы оборудования включают:
- производительность переработки: от 80 до 110 кг шишек за одну рабочую смену;
- емкость камеры для сушки: 1100 литров;
- функциональные возможности: сушка сырья, обезкривление семян и финальная очистка.
Для переработки используют шишки, заготовленные работниками лесничества в течение зимнего периода. Полученные семена сосны обыкновенной планируют высеять в лесных питомниках весной 2026 года для выращивания сеянцев.
Экономическая целесообразность
Внедрение своей шишкосушилки позволяет предприятию изменить логистические процессы. Ранее лесничество транспортировало сырье в соседние предприятия области, что создавало расходы на горючее и увеличивало время обработки.
Теперь все технологические операции будут выполняться на месте. Текущая производительность линии способна полностью обеспечить потребности Миргородского надлесничества, а также предоставлять услуги смежным подразделениям при необходимости.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине, в Коростышевском надлесничестве, будет запущен современный в шишкосушарии. Этот инвестиционный проект от ГП "Леса Украины" позволит значительно увеличить объемы производства высококачественных семян и ускорить процесс возобновления лесов.