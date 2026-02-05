Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Леса Украины" направят миллиарды в поддержку отечественного производителя: что планируют приобрести

техника
"Леса Украины" будут закупать технику отечественного производства. / ГП "Леса Украины"

Госпредприятие "Леса Украины" на 2026 год увеличило инвестиционный план до 4,1 млрд грн. Из этой суммы 2,1 млрд. грн. предназначены исключительно для товаров и услуг, которые могут предоставить украинские производители.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель предприятия Юрий Болоховец.

"Сделано в Украине: новая инвестиционная программа ГП "Леса Украины" ориентирована на поддержку украинского производителя", - отметил он и добавил, что предприятие готово внести свой вклад.  

Направления инвестиций

Наибольшую сумму средств предприятие планирует потратить на лесные дороги – 621 млн грн. Все работы выполняются украинскими подрядчиками, используя исключительно отечественные материалы: щебень, песок и цемент. Это 100% украинский продукт.

В противопожарную безопасность "Леса Украины" инвестируют 380 млн грн. По словам Болоховца, предприятие планирует, что 95% этих средств останется в Украине. Отечественные заводы уже производят почти все необходимое:

  • мощные пожарные автомобили и модули;
  • мачты для видеонаблюдения за лесами;
  • емкости для воды, плуги и специализированной одежды.

На семенные центры уйдет 270 млн. грн. Лесовики строят сеть центров для выращивания сеянцев мирового качества. Около 90% бюджета этого направления – это заказ для украинских сервисных и производственных компаний.

На воспроизводство леса и техники запланировано 180 млн. грн., в том числе на оборудование для посадки леса выделяется 80 млн. грн. Украинские производители способны полностью закрыть потребность в дисковых боронах, мульчерах и сеялках. Еще 100 млн грн будут направлены на приобретение украинских прицепов, полуприцепов и тралов для перевозки тяжелой техники. Поскольку харвесторы и форвардеры в Украине пока не производят, их "Леса Украины" будут закупать напрямую у европейских заводов без посредников.

В следующем месяце департамент закупок ГП "Леса Украины" проведет "День поставщика", где открыто презентует планы на 2026-2027 годы и планирует услышать обратную связь от бизнеса относительно технических условий и возможных барьеров.

Недавно Леса Украины впервые закупили и современные крупногабаритные пожарные автомобили, заменив устаревшую технику советских времен, чтобы оперативнее реагировать на лесные пожары.

Автор:
Татьяна Ковальчук