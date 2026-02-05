"Леса Украины" направят миллиарды в поддержку отечественного производителя: что планируют приобрести

Госпредприятие "Леса Украины" на 2026 год увеличило инвестиционный план до 4,1 млрд грн. Из этой суммы 2,1 млрд. грн. предназначены исключительно для товаров и услуг, которые могут предоставить украинские производители.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель предприятия Юрий Болоховец.

"Сделано в Украине: новая инвестиционная программа ГП "Леса Украины" ориентирована на поддержку украинского производителя", - отметил он и добавил, что предприятие готово внести свой вклад.

Направления инвестиций

Наибольшую сумму средств предприятие планирует потратить на лесные дороги – 621 млн грн. Все работы выполняются украинскими подрядчиками, используя исключительно отечественные материалы: щебень, песок и цемент. Это 100% украинский продукт.

В противопожарную безопасность "Леса Украины" инвестируют 380 млн грн. По словам Болоховца, предприятие планирует, что 95% этих средств останется в Украине. Отечественные заводы уже производят почти все необходимое:

мощные пожарные автомобили и модули;

мачты для видеонаблюдения за лесами;

емкости для воды, плуги и специализированной одежды.

На семенные центры уйдет 270 млн. грн. Лесовики строят сеть центров для выращивания сеянцев мирового качества. Около 90% бюджета этого направления – это заказ для украинских сервисных и производственных компаний.

На воспроизводство леса и техники запланировано 180 млн. грн., в том числе на оборудование для посадки леса выделяется 80 млн. грн. Украинские производители способны полностью закрыть потребность в дисковых боронах, мульчерах и сеялках. Еще 100 млн грн будут направлены на приобретение украинских прицепов, полуприцепов и тралов для перевозки тяжелой техники. Поскольку харвесторы и форвардеры в Украине пока не производят, их "Леса Украины" будут закупать напрямую у европейских заводов без посредников.

В следующем месяце департамент закупок ГП "Леса Украины" проведет "День поставщика", где открыто презентует планы на 2026-2027 годы и планирует услышать обратную связь от бизнеса относительно технических условий и возможных барьеров.

Недавно Леса Украины впервые закупили и современные крупногабаритные пожарные автомобили, заменив устаревшую технику советских времен, чтобы оперативнее реагировать на лесные пожары.