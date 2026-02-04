Современные пожарные украинские автомобили впервые заменяют старые ГАЗы и ЗИЛы в "Лесах Украины"

ГП "Леса Украины" впервые закупило современные крупногабаритные пожарные автомобили, заменив устаревшую технику советских времен, чтобы оперативнее реагировать на лесные пожары.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы предприятия.

Новые пожарные автомобили для "Лесов Украины"

В филиалах ГП "Леса Украины" насчитывается более 500 пожарных автомобилей, большинство которых устарело и нуждается в замене. Старые машины 80-90-х годов - ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и "Уралы" - часто ломаются, потребляют много горючего и не способны быстро добраться до очага пожара.

Чтобы решить проблему, с прошлого года предприятие приступило к закупке современной крупногабаритной пожарной техники.

В январе 9 новых пожарных автомобилей уже поступили в Слобожанский, Северный, Центральный, Полесский и Столичный филиалы. Это современные автомобили-цистерны украинского производства, изготовленные по европейским стандартам, способные быстро доставлять воду и оборудование для локализации пожаров.

Преимущества новых пожарных автомобилей

Высокая проходимость. Полноприводное шасси обеспечивает уверенное движение по бездорожью, через пески, болота и лесные дороги, позволяя технике добраться до труднодоступных очагов пожара.

Полноприводное шасси обеспечивает уверенное движение по бездорожью, через пески, болота и лесные дороги, позволяя технике добраться до труднодоступных очагов пожара. Автономность работы. Цистерна объемом 4,5 тысяч литров воды позволяет тушить пожар без немедленного подвоза воды, что позволяет оперативно локализовать пламя с первого заезда и минимизировать задержки в критический момент.

Цистерна объемом 4,5 тысяч литров воды позволяет тушить пожар без немедленного подвоза воды, что позволяет оперативно локализовать пламя с первого заезда и минимизировать задержки в критический момент. Безопасность пожарного. Водяной ствол с электроприводом обеспечивает мощную и дальнобойную подачу воды на очаг пожара с расстояния до 50 метров. Это позволяет гасить огонь, не приближаясь к открытому пламени, а все операции контролируются непосредственно из кабины.

Водяной ствол с электроприводом обеспечивает мощную и дальнобойную подачу воды на очаг пожара с расстояния до 50 метров. Это позволяет гасить огонь, не приближаясь к открытому пламени, а все операции контролируются непосредственно из кабины. Защита от повреждений. Специальная защитная решетка на лобовом стекле кабины позволяет безопасно двигаться сквозь густую лесную растительность и ветви, не рискуя повредить стекло или застрять на пути к пожару.

Все возможности и преимущества новых пожарных автомобилей будут проверены во время пожароопасного периода непосредственно в работе на лесных пожарах.

Для водителей-пожарных запланирована дополнительная учеба к началу сезона, ведь функционал современной техники значительно шире по сравнению с машинами предыдущих поколений, отмечает прессслужба.

Обновление крупногабаритной пожарной техники будет продолжаться: за год планируется закупка следующей партии пожарных автомобилей.

